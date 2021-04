«Daheim in den Bergen» mit noch mehr Zuschauern als in der Vorwoche

Quotennews

Die TV-Reihe lief mit zwei neuen Ausgaben stärker als in den vergangenen Jahren. In dieser Woche kehrten auch die beiden Quizformate am Vorabend wieder auf ihr übliches Niveau zurück.



Der Filmfüllte den gestrigen Abend in Ersten. Bereits in der Woche zuvor hatte der Sender einen neuen Teil der TV-Reihe ausgestrahlt. Die Reichweite lag dort mit 4,42 Millionen Menschen so hoch wie bei noch keiner Folge zuvor. Gemessen wurde ein guter Marktanteil von 13,6 Prozent. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren wurde eine knapp überdurchschnittliche Quote von 6,8 Prozent verbucht.Diesen Erfolg übertraf die neue Folge am gestrigen Abend gleich wieder. Nun fanden sogar 4,64 Millionen Fernsehende für das Programm auf den Sender. Auch der Marktanteil kletterte auf hohe 14,6 Prozent und war damit so hoch wie bei keiner der sieben vorherigen Ausgaben. Bei den 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielt sich der Marktanteil mit 6,8 Prozent hingegen konstant. Für dieblieben noch 3,36 Millionen Interessenten auf dem Sender. Der Marktanteil fiel zurück auf solide 11,3 Prozent. Bei den 0,71 Millionen Jüngeren wuchs das Interesse und es kam eine hohe Quote von 8,6 Prozent zustande.Nachdem in der vergangenen Woche die beiden Quizformate am Vorabend deutlich zurückgefallen waren, ging es in dieser Woche wieder aufwärts. 3,32 Millionen Fernsehende schalteten fürein und verbuchten einen starken Marktanteil von 17,8 Prozent. Auch bei den 0,36 Millionen jüngeren Ratefans wurden wieder hohe 9,3 Prozent Marktanteil gemessen. Mit 2,57 Millionen Fernsehenden verbesserte sich im Anschlussvon 9,7 auf solide 10,9 Prozent Marktanteil. Die Sehbeteiligung bei den 0,29 Millionen Jüngeren betrug nun ebenfalls wieder passable 5,7 Prozent.