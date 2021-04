«Ninja Warrior»-Allstars und «Temptation Island» verlieren deutlich

Quotennews

Dafür punktete RTL am Sonntag mit der «Formel 1»-Übertragung. Auch die neue Fahrschulsoap «Alt & Abgefahren» startete mit guten Quoten.



In der vorherigen Woche hatte die zweite Folge der neuen Showschon deutlich an Reichweite verloren. Das Publikum hatte sich von zunächst 2,21 auf 1,77 Millionen Menschen verkleinert. Somit fiel auch der Marktanteil auf maue 5,7 Prozent zurück. Auch in der Zielgruppe war RTL mit hohen 14,2 Prozent Marktanteil gut gestartet, doch eine Woche später blieben auch hier nur noch solide 11,6 Prozent übrig. Der Abwärtstrend ließ sich auch am gestrigen Abend nicht stoppen. Nun stürzte die Reichweite auf 1,61 Millionen Menschen ab, so dass nur niedrige 5,2 Prozent Marktanteil übrigblieben. Mit einer annehmbaren Quote von 9,8 Prozent waren nun auch die 0,84 Millionen Jüngeren recht weit vom Senderschnitt entfernt.Die neue Staffelging im Anschluss in die zweite Folge. Hier waren die 0,90 Millionen Fernsehenden in der Vorwoche mit einer mäßigen Sehbeteiligung von 5,8 Prozent gestartet. Deutlich besser sah es da bei den 0,53 Millionen Umworbenen mit guten 12,4 Prozent Marktanteil aus. Nun waren mit 0,68 Millionen Zuschauern nicht mehr als enttäuschende 4,2 Prozent Marktanteil möglich. Bei den 0,34 Millionen Werberelevanten verlor RTL fünf Prozentpunkte, so dass die Sehbeteiligung nur noch bei mauen 7,4 Prozent lag.Am Vorabend startete RTL zudem eine ganz neue Sendung. In der Fahrschulsoapunterziehen sich Rentner im Alter von 78 bis 96 Jahren einem freiwilligen Führerscheintest. Der Auftakt erfolgte vor 2,52 Millionen Zuschauern mit einem guten Marktanteil von 9,1 Prozent. Bei 0,75 Millionen Jüngeren verbuchte der Sender eine solide Quote von 11,4 Prozent. Großen Erfolg hatte RTL auch mit der Übertragung der, denn hierfür interessierten sich 4,16 Millionen Fernsehende. Dies glich einem hervorragenden Marktanteil von bis zu 22,2 Prozent. 0,90 Millionen Umworbene sorgten zudem für starke 18,2 Prozent Marktanteil.