«Ragdoll»: Henry Lloyd-Hughes und Thalissa Teixeira unterschreiben

US-Fernsehen

Somit gesellen sich die beiden Schauspieler zu Lucy Hale.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ erfahren hat, werden Henry Lloyd-Hughes und Thalissa Teixeira ebenfalls Hauptrollen in der AMC-Serieübernehmen. Die sechsepisodige Serie, die bereits im Februar als Serie bestellt wurde, ist am 19. April in London in Produktion gehen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daniel Cole.DS Rose (Lloyd-Hughes), DI Baxter (Teixeira) und DC Edmunds (Lucy Hale) werden mit einem schockierenden neuen Fall betraut, der den Spitznamen "The Ragdoll" trägt. Der "Ragdoll-Killer" verhöhnt die Polizei, indem er ihnen eine Liste mit seinen nächsten Opfern schickt, auf der Roses Name ganz am Ende steht. Und mit diesen Opfern, die es zu beschützen gilt, geraten unsere Helden bald ins Visier der Öffentlichkeit."Wir sind begeistert, mit Lucy, Thalissa und Henry drei ideale Hauptdarsteller an Bord zu haben, um «Ragdoll» zum Leben zu erwecken", so Dan McDermott, President of Original Programming bei AMC Networks und Co-Head von AMC Studios. "Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern bei Sid Gentle Films mit den Dreharbeiten zu beginnen und diese drei talentierten Schauspieler dabei zu beobachten, wie sie diese düster-intriganten und kompliziert gezeichneten Charaktere gegeneinander ausspielen."