Amazon sichert sich Shelter

US-Fernsehen

Der Young-Adult-Roman von Harlan Coben, der im Deutschen „Nur zu deinem Schutz“ heißt, soll verfilmt werden.

Die Amazon Studios haben einen entsprechenden Vertrag geschlossen, um den Roman «Shelter» ► auf die große Bühne zu bekommen. Von dem Young-Adult-Werk wurde nun ein Pilotfilm bestellt. Dies ist der erste Roman in Cobens Mickey-Bolitar-Buchreihe. MGM hat auch die Rechte an allen anderen Büchern der Mickey-Bolitar-Serie erworben.Laut eines Insiders, die mit dem Projekt vertraut ist, könnte «Shelter», sollte es zur Serie bestellt werden, entweder zu Amazon Prime Video oder zu IMDB TV gehen. Die Dreharbeiten für den Pilotfilm werden diesen Sommer beginnen. ► ist eine spannende Geschichte, die einen von Anfang an fesselt, mit einem Helden, dem man gerne die Daumen drückt", sagt Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. "Wir sind begeistert, mit MGM, Harlan und Ed zusammenzuarbeiten, um diese beliebte Figur auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken."