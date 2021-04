ProSieben sendet zweite Staffel «Check Check»

TV-News

Die mit JOYN produzierte Serie von und mit Klaas Heufer-Umlauf feiert im ab dem 19. Mai Premiere im Free-TV. Anschnallen, Sitze in eine aufrechte Position bringen, Abflug für Folge eins ist um 22:15 Uhr.

Die Ankündigung für eine zweite Staffellag schon lange in der Schublade und im Mai diesen Jahres können sich Fans auf die Premiere freuen. Losgehen wird es am 19. Mai im Abendprogramm von ProSieben ab 22:15 Uhr. Wie schon 2020 in Staffel eins werden wöchentlich Doppelfolgen geboten. Der Sender kann, wenn schon auf Staffel eins geblickt wird, nur hoffen, dass sich bessere Quoten als im Vorjahr ergeben. Von guten Zahlen war man stets weit entfernt, selbst der Senderschnitt konnte nicht erreicht werden. Zudem lief es von Woche zu Woche schlechter.Nichtsdestrotz hat man sich bei ProSieben und JOYN für eine zweite Staffel entschieden, dieses produziert und wird sie schlussendlich am 19. Mai ins Programm werfen. Inhaltlich geht Staffel zwei auf aktuelle Themen wie Klimakrise und Kurzarbeit ein, daher auch der Plot, dass die Gruppe um Jan, Ertu, Harald, Ingrid und Samira eine Nebeneinnahmequelle brauchen und eine Sicherheitsfirma gründen. In der Pressemitteilung von ProSieben wird dies beschrieben mit:. Für Fans der ersten Staffel versteckt sich hier sicherlich kurzweilige Unterhalung, ob die breite Zuschauerbeteiligung erneut fernbleibt, wer weiß.Staffel zwei umfasst acht Folgen und wirbt erneut mit dem großen Namen Klaas Heufer-Umlauf. In weiteren Hauptrollen treten Kailas Mahadevan, Jan Georg Schütte, Petra Kleinert und Sara Fazilat auf. Regie führte Lars Jessen und Till Franzen, Head Autorin ist Lena Krumkamp und redaktionell verantwortlich war Solveig Willkommen.