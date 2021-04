«I Can See Your Voice» läuft inzwischen schlecht

Quotennews

Die Unterhaltungsshow rutschte von der Zweistelligkeit deutlich ab.

Der Fernsehsender RTL braucht neue Shows, denn ohne Dieter Bohlen könnten «Das Supertalent» und «Deutschland sucht den Superstar» zu Flops werden. Außerdem hat sich die Geschäftsleitung von mehreren Serien getrennt, sodass man zahlreiche Neuware benötigt. Am Dienstag strahlte man die vierte Folge der aktuellen-Staffel aus.Die Sendung startete am 30. März 2021 mit 2,30 Millionen Zuschauer und erzielte 14,3 Prozent Marktanteil. Die aktuelle Staffel liegt deutlich über den Werten vom August 2020. Aber reicht dieses Ergebnis? Die von Daniel Hartwich moderierte Sendung verbuchte am Dienstagabend 1,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das Format mit Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Oliver Geissen, Michael Kessler und Thomas Hermanns generierte 5,0 Prozent bei allen. In dieser Woche wurden 0,64 Millionen junge Menschen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 7,4 Prozent. Im Vorfeld lockte einlediglich 1,75 Millionen Zuschauer an.unterhielt im Anschluss 0,70 Millionen Zuschauer, die Erstausstrahlung vor zweieinhalb Jahren hatte noch ein Publikum von 1,94 Millionen Zuschauern. Die Wiederholung sorgte für 0,27 junge Millionen Zuschauer und 6,0 Prozent, am 30. November 2018 sorgte man noch für 13,6 Prozent. Die 33.-Ausgabe erzielte 0,25 Millionen Zuschauer, Knossis Gäste Rurik Gislason und Renata Lusin lockten 6,9 Prozent der jungen Leute an.