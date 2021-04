Drehstart für die Sitcom «Ich dich auch!»

TV-News

Die Dreharbeiten für die neue ZDFneo Sitcom «Ich dich auch!» haben in Köln begonnen.

Zurzeit sind die Dreharbeiten der ZDFneo Sitcom «Ich dich auch!» sind in vollem Gange. Mit dabei sind Darsteller wie Manon Straché, Rolf Berg, Charlotte Bohning und Florian „Varion“ Kiesow und viele andere in den durchgehenden Rollen. Die Hauptrollen übernehmen Meriel Hinsching, Rojan Juan Barani, Leonie Wesselow, Sven Daniel Bühler, Nagmeh Alaei und Daniel Zillmann. Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Juni 2021, die Ausstrahlung bei ZDFneo und die Veröffentlichung in der ZDF-Mediathek ist für Frühjahr 2022 geplant.Inhaltlich geht es in der achtteiligen Sitcom um die verliebten Caro und Yannik: Die beiden verbringen jede freie Minute in Yanniks Wohnung und kämen am liebsten nie wieder aus dem Bett heraus, doch immer wieder wollen Freunde und Verwandte mit ihnen über sämtliche Themen tratschen, das ihnen so einfallen, oder ihnen von den neusten Geschichten und Problemen der Nachbarschaft erzählen. Statt sich zu lieben, müssen sich Yannik und Caro also wohl oder übel um die ungebetenen Gäste kümmern, da beide es nicht übers Herz bringen die „Eindringlinge“ wegzuschicken oder die Klingel zu „überhören“. Und so dringt immer wieder die Realität in der Person von Caros zickiger Schwester samt ihrem Verlobtem, ihrer unbedarft naiven Single-Freundin und Yanniks liebenswert-übergriffigem Nachbarn in den glücklichen Kosmos des frisch verliebten Paares.Produziert wird «Ich dich auch!» von der Tower Productions GmbH unter Leitung von Produzentin Dietlinde Stroh und Jochen Wigand als Creative Producer. Die Drehbücher wurden ebenfalls von Jochen Wigand mit seinen Kollegen Svenja Ingwersen und Thomas Brückner verfasst. Nico Sommer und Johannes Schröder führen Regie und Jutta Kämmerer ist die verantwortliche ZDF-Redakteurin.