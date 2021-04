Willi Herren ist tot

Köpfe

Der am 17. Juni 1975 in Köln geborene Schauspieler Wilhelm „Willi“ Herren ist am Dienstag, den 20. April 2021, verstorben. Der Schauspieler war zwischen 1992 und 2007 in der ARD-Serie «Lindenstraße» zu sehen und verkörperte dort Oliver „Olli“ Klatt. Darüber hinaus wirkte Herren unter anderem in Spielfilmen wie «Der bewegte Mann» von Sönke Wortmann mit.Der gebürtige Kölner war großer Fan von Reality-Shows und nahm in zahlreichen Formaten wie «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus», «Promi Big Brother», «Das Sommerhaus der Stars», «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand», «Temptation Island VIP» und zuletzt «Promis unter Palmen» teil. Bei der Sat.1-Produktion, die seit vergangenem Montag ausgestrahlt wird, setzte er sich gegen Rassismus ein und verurteilte die homophoben Aussagen von Marcus Prinz von Anhalt.Laut Kölner Polizei soll Willi Herren an einer Überdosis verstorben sein. Der Schauspieler und Sänger kämpfte seit Jahren mit Suchtmitteln. Herren war seit drei Jahren mit seiner Ehefrau Jasmin verheiratet. Er hinterlässt seine seien zwei Kinder sowie seine Witwe Jasmin.