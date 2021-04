«Sing meinen Song» startet deutlich schlechter als im Vorjahr

Quotennews

Die VOX-Unterhaltungsshow ist zurück. In diesem Jahr führt Johannes Oerding durch die Show. Keine Staffel startete schwächer.

Bereits seit acht Jahren hat der Kölner Fernsehsender VOX die Showim Programm. In der Auftaktfolge drehte sich die von Johannes Oerding moderierte Sendung um DJ Bobo. So sang Stefanie Heinzmann unter anderem „Love Is All Around“, Nura steuerte „Freedom“ bei und Gentleman sang „Let the Dream Come True“.Der Auftakt verbuchte am Dienstag zwischen 20.15 und 22.25 Uhr 1,65 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei guten 5,4 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Produktion 0,75 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 8,9 Prozent. Im Vorjahr startete die siebte Runde mit 2,18 Millionen Zuschauern, wovon 0,98 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil belief sich auf 10,4 Prozent. Zwar waren die Quoten erneut gut, aber keine andere Staffel ist bislang schwächer gestartet.Im Anschluss an «Sing meinen Song» strahlte VOX aus. Die Geschichte um René Baumann interessierte 0,99 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 5,3 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 0,40 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent.