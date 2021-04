Mannheimer Geschichten sehen 1,09 Millionen

Quotennews

Bei RTLZWEI erreichte «Hartz und herzlich» wieder tolle Marktanteile.

Am Dienstagabend setzen die Verantwortlichen aus Grünwald schon seit geraumer Zeit auf Sozialreportagen. Zu den erfolgreichsten Formaten gehört. Die Geschichten aus der baden-württembergischen Stadt Mannheim sind bei den Zuschauern gefragt.Dieses Mal drohte dem 19-jährigen Pascal das Gefängnis, da Petras Sohn über ein Jahr lang online Smartphones bestellte und sie dann weiterverkaufte. Welche Rechtfertigung er dem Produktionsteam erzählte, warum er sie nicht bezahlen müsse, verfolgten 1,09 Millionen Zuschauer. Ob er dem Mannheimer Gefängnis entgehen konnte, sorgte für einen Marktanteil von 3,5 Prozent. Die Produktion verzeichnete beim jungen Publikum eine Reichweite von 0,56 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag in dieser Woche bei 6,5 Prozent.Um 22.15 Uhr stand Jochen im Mittelpunkt. 0,70 Millionen Zuschauer verfolgten bei, wie er sich durch das Leben schnorrte. Wie der zweifache Vater Olaf aus der Arbeitslosigkeit wollte, sorgte für 4,1 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,30 Millionen Zuschauer auf dem Papier, der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent.