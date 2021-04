«The Crown»-Star Erin Doherty ist bei «Chloe» dabei

England

Die neue Serie von BBC und Amazon ist hochkarätig besetzt.

Sie verkörperte Prinzessin Anne in der beliebten englischen Fernsehserie «The Crown»: Erin Doherty. Die Schauspielerin wird die Besetzung des psychologischen Dramasvon Amazon Prime Video und BBC One anführen. Zur Besetzung gehören außerdem aufstrebende britische Schauspieltalente wie Billy Howle («The Serpent»).Pippa Bennett-Warner («Gangs of London») und Jack Farthing («Poldark») sind neben Poppy Gilbert («Stay Close»), Akshay Khanna («Grace»), Brandon Micheal Hall («Search Party») und Alexander Eliot ebenfalls dabei. Kreiert und geschrieben von «Sex Education»-Regisseurin Alice Seabright, wird «Chloe» sechs einstündige Episoden haben, die in Großbritannien auf BBC One und BBC iPlayer ausgestrahlt werden und in rund 240 Ländern und Territorien weltweit auf Amazon Prime Video verfügbar sein werden.Seabright sagte: "Becky ist eine komplexe, mutige Heldin und es gibt niemanden, der sie besser spielen könnte als Erin. Es war ein Traum, all diese Charaktere zu schreiben, und es fühlt sich jetzt so an, als hätten sie ihre Seelenverwandten in unserer erstaunlichen Besetzung gefunden. Ich kann es kaum erwarten, die Serie mit ihnen und mit unserer wunderbaren Crew zum Leben zu erwecken. Vielen Dank an die BBC und Amazon, an unsere brillanten Autoren Kayleigh Llewellyn, Poppy Cogan und Bolu Babalola und an meine Partner in Crime – die Powerhouses Tally Garner und Morven Reid."