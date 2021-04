RTL mit Sondersendung zu Willi Herrens Tod

TV-News

Sat.1 sagte noch am Dienstagabend die Ausstrahlung der restlichen «Promis unter Palme»-Staffel ab, in der Willi Herren zu sehen war.

Am Dienstagabend ist Willi Herren überraschend im Alter von 45 Jahren verstorben. Der langjährige «Lindenstraßen»-Darsteller war nach seiner Anstellung bei der Telenovela, die er 2007 verließ, bei diversen Formaten im Reality-TV-Bereich zu sehen. Schon im Jahr 2004 nahm er an der RTL-Sendungteil und kämpfte 2015 beium eine erneute Teilnahme. Nun widmet der Sender dem Schauspieler und Schlagersänger am heutigen Mittwoch, 21. April, eine einstündige Sonderprogrammierung.Das Mittagsmagazinwird dafür um eine Stunde verlängert und bis 15 Uhr ausgedehnt. RTL zeigt ab 14 Uhr. Derzeit sind die Hintergründe des Todes noch ungeklärt, die Polizei ermittelt weiterhin. Ob der Kölner Sender weitere neue Details präsentieren kann, bleibt abzuwarten. Durch die Sonderprogrammierung entfälltAuch Sat.1 wird sein Programm am kommenden Montag ändern. Der Sender kündigte noch am Dienstagabend an, dass man die derzeitige Ausstrahlung von, in der auch Willi Herren zu sehen war, nicht fortsetzen werde. Herren setzte sich in der skandalösen ersten Folge der zweiten Staffel entschieden gegen die homophoben Beleidigungen gegen Katy Bähm ein. Sat.1 setzte durch den ausgelösten medialen Aufschrei für die zweite Folge die Schere an und kürzte die Ausgabe um eine halbe Stunde. Nun ist mit der Staffel komplett Schluss.