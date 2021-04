Daniela Katzenberger zurück bei RTLZWEI und TVNOW

TV-News

Ab dem 19. Mai können sich Fans von Daniela Katzenberger über sechs neue Folgen «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» freuen. Gesendet wird immer mittwochs in der Primetime.

Die letzte neue Folge vonlief bei RTLZWEI am 15. April 2020 als Abschluss der zweiten Staffel des Formats. Etwas mehr als ein Jahr später, genauer zum 19. Mai 2021, kommt die Katze mit Mann Lucas Cordalis und Tochter Sophia zurück zu RTLZWEI. Sendeplatz ist wie in der zweiten Staffel gewohnt der Mittwochabend in der Primetime, jedoch gibt es in der neuen Staffel wieder jeweils Doppelfolgen. Darauf mussten Fans in Staffel zwei verzichten. Inhaltlich stehen die neuen Folgen unter dem Motto:Neben dem Familienwahnsinn geht es natürlich um die Belastungen und Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Daniela hatte über die Zeit des Lockdowns auf der Urlaubs-Insel wohl einiges an Zeit zum Nachdenken und ihr kam ein lange gehegter Wunsch zurück ins Gedächtnis. Sie fühlt sich seit der Geburt von Tochter Sophie in ihrem Körper nicht mehr wohl, das Selbstbewusstsein der Blondine leidet scheinbar tagtäglich. Die Unzufriedenheit der Mama schlägt sich auf die Laune und damit auf sämtliche Lebensbereiche der Eltern aus. Lösung des Ganzen soll ein "Mami-Update" sein, ein operativer Eingriff zurück zum Glück. Ehemann Lucas hält davon gar nichts, es liebt seine Frau, so wie sie ist. Daniela setzt sich durch und die Beiden gehen gemeinsam zu einem Beratungstermin.Doch natürlich drehen sich nicht alle sechs Folgen um den OP-Wunsch der Katze. Tochter Sophia schläft auch mit fast sechs Jahren noch im elterlichen Ehebett und daher leiden die Schmusestunden zwischen Daniela und Lucas zusehends. Daher beschließen die Eltern ihrer Tochter das "Alleine-Schlafen" im eigenen Hochbett schmackhaft zu machen. Los geht es zum Bettenshoppen, Ziel ist ein selbstzusammengestelltes Luxusschlafgemach. Die angesprochenen Schmusestunden möchte Daniela im verflixten siebten Beziehungsjahr zudem etwas aufpäppeln und so soll Mann Lucas mit einer Poledance-Performance überrascht werden. Ab dem 19. Mai laufen jeweils mittwochs Doppelfolgen zur Primetime auf RTLZWEI , im Anschluss an die Ausstrahlungen sind die Episoden dann bei TVNOW 30 Tage kostenlos verfügbar.