«Fantasy Island»: Neue Darsteller gecastet

US-Fernsehen

Fast vier Monate nach dem Serienauftrag kommt wieder Bewegung in das Projekt.

Mitte Dezember 2020 bestellte der Fernsehsender FOX eine Neuauflage des Serienklassikers. Nun wurden Kiara Barnes und John Gabriel Rodriquez in den Hauptcast aufgenommen. Barnes wird Ruby Okoro spielen. Beschrieben als warm und weise ist Ruby eine junge Frau mit einer alten Seele. Sie kommt mit einer unheilbaren Krankheit auf Fantasy Island an, aber Roarke und die Insel geben ihr eine neue Chance auf Leben.Javier (Rodriquez), der als robust, gutaussehend und charismatisch gilt, ist der Transportleiter von Fantasy Island – ein Pilot, Mechaniker und Tausendsassa. Während die Insel Javier Zuflucht bietet, wie auch alles andere, was sie bietet, kann es sein, dass er dafür den Preis einer Abrechnung zahlen muss.Die Reboot-Version «Fantasy Island» stammt von den Autorinnen und ausführenden Produzentinnen Liz Craft und Sarah Fain, die Serie ist eine Koproduktion zwischen Sony Pictures Television, Gemstone Studios und Fox Entertainment. Der Start ist für den Sommer 2021 geplant.