«Master of None» kehrt zurück

US-Fernsehen

Die dritte Staffel der Comedy-Serie ist bereits ab Mai zu sehen.

Der Veröffentlichungsstand beiist nicht gerade einfach: Die erste Staffel der Serie, die von Aziz Ansari und Alan Yang geschaffen wurde, debütierte im Jahr 2015. Die zweite Runde kam im Jahr 2017 zu Netflix – und nach vier Jahren Unterbrechung darf nun die dritte Runde antreten.Amerikanische Fachmedien spekulieren, dass die neue Staffel eine Abkehr von der Serie sein wird und sich auf Lena Waithes Charakter Denise konzentrieren wird. Frühe Berichte über die dritte Staffel deuteten darauf hin, dass Naomi Ackie («The End of the F***ing World») der Besetzung beitreten würde. Netflix teilte allerdings nicht mit, wann genau die neue Staffel starten wird.Während der vierjährigen Abwesenheit der Serie wurde Ansari in eine knifflige #MeToo-Anschuldigung verwickelt, die dann ihrerseits kontrovers wurde. Ansari zog sich daraufhin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und zog nach London.