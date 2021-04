3 Quotengeheimnisse

Am Samstag und Dienstag dominierte die 1. Bundesliga bei Sky Deutschland, am Sonntag räumte der «Doppelpass» bei Sport1 ab.

Am Dienstagabend spielte nicht nur der FC Bayern München gegen Leverkusen, sondern Schalke verlor gegen Bielefeld. Das hat zur Folge, dass das Team mit gerade einmal 13 Punkten nach 30 Spielen den Abstieg aus der Bundesliga nicht mehr abwenden kann und sich nach der Saison aus dem Oberhaus verabschieden muss. Die sportliche Bilanz war in diesem Jahr katastrophal: Von den bisherigen 30 Partien hat man lediglich zwei gewonnen, 21 Spiele gingen verloren. Sky Sport verbuchte mit dem zweiten Teil der Konferenz 0,74 Millionen junge Zuschauer und fuhr starke 8,6 Prozent Marktanteil ein. Übrigens: Dies war Platz fünf in der Dienstags-Primetime.Am Samstagnachmittag setzte Sky Deutschland auf die Konferenz. Die Übertragung der Partien wie VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern, Freiburg gegen Schalke, Union Berlin gegen Stuttgart und zahlreiche mehr brachten dem Pay-TV-Sender 0,69 Millionen 14- bis 49-jährige Fernsehzuschauer. Der Marktanteil lag bei den Umworbenen bei sagenhaften 15,2 Prozent. Die Nachberichte, in denen Hansi Flick interviewt wurde, erzielten 0,62 Millionen Umworbene sowie 14,2 Prozent Marktanteil.Am Sonntag fuhr Sport1 mit seinem «Doppelpass» erneut großartige Werte ein. Die Gesprächssendung erreichte am Mittwoch im Schnitt 1,04 Millionen Zuschauer. Wie der Sender schrieb, waren bis zu 1,24 Millionen Zuschauer dabei. Die Marktanteile bewegten sich bei 7,7 Prozent bei allen sowie 6,8 Prozent bei den jungen Menschen.