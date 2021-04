Brandanschlag bei «Berlin  Tag & Nacht»

Soap-Check

«Unter Uns» Unterdessen kapiert Easy, aus welchem Grund er Monika verloren hat.

Tatjana begreift, wie dringend sie ihr Gefühlschaos klären muss, als sie mithört, wie Mona Thomas auf Fragen nach Paul anlügt. Paul hofft, dass Tatjana sich für ihn entscheidet. Aber Tatjana sieht nicht, wie ernst es Paul ist, und bleibt bei Thomas. Ihre Absage trifft Paul mitten ins Herz. Lilly erwartet ein miserables Halbjahreszeugnis. Ben will verhindern, dass sie sich wieder durch endlose Nachhilfestunden quält - keine Nachhilfe, dafür einen Schulwechsel! Aber Lilly lehnt das empört und kategorisch ab. Olivers Strategie, Carla aus dem Restaurant zu vergraulen, funktioniert nicht. Die einzige Verbündete ist Ellen, die er mit einer Vision vom gemeinsamen Restaurant ködert. Gunter droht mit Baustopp, sollten Amelie und Gregor nicht die Umweltauflagen beim Bau des Golfplatzes erfüllen. Gregor sieht dem gelassen entgegen, Amelie reagiert jedoch zunehmend nervös. Als Reaktion auf den „Heideecho“-Artikel postet Merle ihre Absicht, die Gärtnerei klimaneutral umzurüsten, im Netz. Doch der Weg wird mühsam sein.Christoph startet einen teuflischen Plan gegen Ariane. Maja versöhnt sich mit ihrem Vater. Rosalies Geburtstag findet ein Happy End. Der Baubeginn des Kurhotels wird eingeläutet. Christoph sammelt Beweise für die Machenschaften von Dr. Kamml und erpresst ihn zu einem teuflischen Plan: Dr. Kamml soll ihm ein Medikament besorgen, das Symptome hervorruft, die auf ein neurologisches Problem hindeuten. Als Christoph das Pulver Ariane in den Kaffee mischen will, wird er von ihr erwischt und nimmt, um ihr Misstrauen zu zerstreuen, selbst einen Schluck. Florian macht Cornelius klar, dass er es sich mit Maja nicht verscherzen sollte, da sie immer zu ihm gehalten hat. Dieser bittet seine Tochter um Verzeihung und erklärt ihr, dass er zunächst am Fürstenhof bleiben muss, um seine Unschuld zu beweisen. Doch dann gerät er in der Rolle als Lars enorm unter Druck. Rosalies „Ladies Night“ findet keinen Anklang – nur sehr wenige Frauen sind ihrer Einladung gefolgt. Sie ist frustriert und hätte ihren Geburtstag lieber mit Michael gefeiert. Als sie spät am Abend nach Hause kommt, scheint die Scheune zunächst verwaist. Ariane nötigt Rosalie, beim Baubeginn des Kurhotels eine Rede zu halten, auch wenn ihr das nicht passt. Erik ist zufrieden, als symbolisch der erste gefällte Baum davongetragen wird – sehr zum Missfallen von Florian.Nach Julias Wutausbruch ist die Stimmung zwischen ihr und Gregor angespannt. Nachdem Gregor von Julias Geschichte erfahren hat, will Gregor sie in der Küche schonen. Gießt diese Geste neues Öl ins Feuer?Till muss feststellen, dass er mit seiner Aktion gegen Eva auch Vivien enorm geschadet hat, und plagt sich jetzt mit seinem schlechten Gewissen. Monika verliert derweil die Wette gegen Easy! Doch als Easy dahinter kommt, aus welchem Grund Monika verloren hat, schlägt er ihr vor, den Zwist mit einem friedlichen Deal beizulegen.Isabelle überkommen trotz ihrer Angst Skrupel, als ihr bewusst wird, wie perfide der Racheplan von Justus gegen Finn ist. Kann sie ihn davon abbringen? Trotz des Tumors an seiner Wirbelsäule ist Christoph nicht in der Lage, Vanessa an sich heranzulassen. Verzweifelt fürchtet sie, alles ruiniert zu haben. Ben lässt sich dazu überreden, seinen Charme spielen zu lassen, um Richards Konkurrentin milde zu stimmen, doch diesmal kann er nicht punkten.Nach Merles Abreise sagt Erik, dass er jetzt nach vorne schauen will. Toni fühlt sich dadurch befreit und lässt sich auf einen Flirt mit ihrem Kollegen Bastian ein. Sie ahnt nicht, dass Erik das mitbekommt. Obwohl er bedroht wird, provoziert Leon weiter. Erst durch Johns Eingreifen wird die Situation entschärft. Leon beginnt sich zu fragen, woher seine ungefilterte Direktheit auf einmal herkommt. Dabei beschleicht ihn ein furchtbarer Verdacht.Max ist mit der Arbeit in seiner Bar völlig überfordert und deswegen heilfroh, dass er in Linda eine zuverlässige Aushilfskraft gefunden hat. Doch als Anna ihn darauf anspricht, ob zwischen ihm und Linda mehr läuft, wird er nachdenklich: Könnte es sein, dass sich die Mutter seiner Schülerin Emily nicht nur für den Job, sondern auch für ihn interessiert? Max gerät in ein heftiges Gefühlschaos. Unterdessen bekommt es Vince mit der Angst zu tun. Was passiert, wenn Bella gezwungen wird, Go-Go zu tanzen? Er schaltet Dietrich ein, was Tom gar nicht gefällt. Als der von Kim erfährt, dass Vince ein Date mit seiner Schwester Bella hat, wird er richtig aggressiv. Es kommt tatsächlich zu einer Schlägerei – und ausgerechnet Dietrich gerät mitten hinein. Leonard und Alexa finden inzwischen heraus, dass Felix in eine ziemlich heruntergekommene Gegend gezogen ist. Für Alexa ist das ein gefundenes Fressen. Sie fängt an, Felix übel zu mobben. In dieser Situation steht Felix ganz schön allein da. Die anderen Mitschüler machen für ihn keinen Finger krumm. Niko nimmt das zum Anlass, um ein Sozialprojekt mit Schülern seiner ehemaligen Schule anzukündigen.Obwohl Jans Tag und die Hochzeitsvorbereitungen mit einem Schokobrunnen nicht besser starten könnten, wird er mit Blick auf den kostenfixierten Horst und den immer angespannteren Francesco allmählich skeptisch. Aus gutem Grund, wie sich herausstellt: Jan belauscht ein Gespräch zwischen den beiden und erfährt, dass insgeheim sein Vater die Kosten trägt. Als er daraufhin noch zusätzlich die Hintergründe erklärt bekommt, ist für ihn ganz klar, dass sie etwas tun müssen. Und da Francesco nicht die Wahrheit sagen will, bleibt Jan nichts anderes übrig, als die Kosten so gut es geht zu senken. Mit Erfolg – oder zumindest Teilerfolg. Denn obwohl Jan diverse Änderungen vornehmen und sogar Sophia und Severina mit kleinen Notlügen von einer günstigeren Hochzeit überzeugen kann, macht Nonna das, was Nonnas nun mal so tun: Überraschungen vorbereiten. Und zwar extrem teure Überraschungen, die Jan, Horst und Francesco ordentlich in die Kosten-Bredouille treiben. Grund genug für Jan, Francesco ein Ultimatum zu stellen: Entweder er bringt seine Mutter dazu, diesen Unsinn abzubestellen, oder er sagt Sophia und ihr die Wahrheit…Toni ist entsetzt, als Aaron seine neuen Pläne verkündet: Er will einen Brandanschlag auf eine Baufirma verüben und damit ein Zeichen setzen! Dass er damit auch Menschen in Gefahr bringen könnte, ist ihm offenbar egal. Toni versucht, ihm ins Gewissen zu reden, doch Aaron und seine Truppe sind unbeirrbar. Verzweifelt will Toni zu Connor fliehen und mit ihm überlegen, wie sie den Brandanschlag noch verhindern können, doch als sie im LA aufschlägt, flirtet Connor, der sich seine Ex verzweifelt aus dem Kopf schlagen will, gerade mit einer Kundin. Toni erkennt, dass sie kein Recht hat, Connor immer wieder in ihre Angelegenheiten reinzuziehen. Weil sie jetzt aber endgültig nicht mehr weiß, wohin sie noch gehen soll, kehrt sie zurück zu Aaron und wird von dem massiv unter Druck gesetzt, seine Pläne zu unterstützen. Eingeschüchtert sichert Toni ihm schließlich ihren Support zu…