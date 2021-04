«Joko und Klaas LIVE»: Deutschlands erste interaktive Statue

TV-News

Der Start-Up-Investor Winterscheidt stellte für Klaas Heufer-Umlauf ein Denkmal auf – im Herzen von Berlin. Mit diesem Wahrzeichen können Berlin-Touristen interaktiv interagieren.

Nachdem Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag bei «Joko und Klaas gegen ProSieben» siegten, stand dem Duo erneut 15 Minuten Sendezeit zur Verfügung. Ende März machte das Team der beiden auf sich aufmerksam, als sie eine komplette Schicht der Pflegekräfte des Universitätsklinikums Münster zeigten. Knapp drei Wochen später wollten Millionen Menschen wissen, was das Team der Florida TV dieses Mal geplant hat.Laut «Late Night Berlin»-Moderator Klaas Heufer-Umlauf wurde die gesamte Situation von Joachim Winterscheidt geplant. Joko bestellte Klaas live in der Berliner Mitte, bei der die beiden sich vor dem Berliner Hauptbahnhof trafen. Der Start-Up-Investor (unter anderem für das Fahrrad-Geschäft Sushi) sprach um kurz nach 20.15 Uhr eine Dankes-Rede auf Klaas. „Danke Klaas, dass uns mich von Joko und Klaas von uns beiden den hübscheren sein lässt“, scherzte Winterscheidt zu Beginn.Joko überreichte in Anwesenheit eines Orchesters eine überlebensgroße Statue „aus Altmetall“ von Klaas Heufer-Umlauf. „Das ist das Dümmste, was wir jemals gemacht haben“, kommentierte Klaas die Aktion. Laut Winterscheidt sei die Statue „gekommen, um zu bleiben“ und soll für immer vor dem Hauptbahnhof stehen. „Das soll eine Pilgerstätte werden“, kündigte Winterscheidt an. Heufer-Umlauf erwiderte: „Pilgerstätte für Idioten? (…) Ich bin noch nicht mal tot!“. Die Sendung rundete der Oberbürgermeister von Klaas Heimatstadt Oldenburg, Jürgen Krogmann (SPD), mit einer kleinen Rede ab. Ob die Statue auf Dauer vor dem Bahnhof steht, ist allerdings mehr als fraglich.