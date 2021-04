«Aktenzeichen XY...ungelöst» kann mit regulärem Krimi-Programm nicht mithalten

Quotennews

In den letzten Wochen und Monaten stehen gerade die ZDF-Krimis für absolute Top-Quoten. Bei «Aktenzeichen XY...ungelöst» sind die präsentierten Fälle real, die Zuschauerzahlen gut aber eben nicht so gut. Oder?

Nimmt man der Einfachheit halber den vergangenen Samstag her, so zeigt sich ein ZDF-Krimi von seiner besten Seite. Derfuhr zur Primetime einfach einmal 7,97 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein und belegte kurzerhand 24,9 Prozent des TV-Marktes. Ohne weitere Titel und Zahlen zu bemühen wollen, rund um die 8 Millionen Zuschauer tummelten sich in den letzten Wochen und Monaten einige ZDF-Krimis mit großer Regelmäßigkeit. Mithalten konnte da das langjährige TV-Formatleider nicht. Wenn auch die Zahlen wirklich gut waren.Das vielleicht voraus, keinesfalls soll der Anschein erweckt werden, «Aktenzeichen XY...ungelöst» wäre gestern nicht gut gelaufen, im Gegenteil. Mit 5,62 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und einem Marktanteil von 18,2 Prozent ist man in puncto Gesamtreichweite Tagessieger, lässt man die 20 Uhr «Tagesschau» außen vor. Auch in der jüngeren Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen ist man mit 1,05 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,9 Prozent in den Top 5 des Tages in dieser Kategorie. Doch leider, gibt es eben diese zuletzt so verdammt guten ZDF-Krimis.Denn im Vergleich zu knapp 8 Millionen Zuschauern ist das Ergebnis geradezu Mittelmaß. Im Vergleich zu fast 25 Prozent Marktanteil sind die erreichten 18,2 Prozent nahezu in Ordnung. Einzig die jüngeren Zuschauer stechen hier klar heraus, denn über 1 Million Zuschauer und ein Marktanteil von über 10 Prozent sind bei den ZDF-Formaten keinesfalls die Regel. Nur leider ist die im privaten sehr stark beachtete Zielgruppe bei den öffentlich-rechtlichen deutlich weniger interessant. Vielleicht, darf man diese Vergleiche schlicht in aktuellen Zeiten nicht ziehen. Vielleicht, muss man aber genau diese Ergebnisse als Maß der Dinge nehmen. Am Ende bleibt, dass «Aktenzeichen XY...ungelöst» gestern sehr gut lief. Punkt.