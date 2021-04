«ALL YOU NEED»: Zweite Staffel bereits bestellt

TV-News

Nutzer der ARD-Mediathek können sich ab dem 7. Mai über die erste Staffel von «ALL YOU NEED» freuen, auf One wird erst ab dem 16. Mai linear ausgestrahlt. Eine zweite Staffel ist jedoch bereits bestellt.

Die LGBTQI-Storyum Medizinstudent Vince, gespielt von Benito Bause, und Webdesigner Levo, gespielt von Arash Marandi, genießt scheinbar einiges an Vorschusslorbeeren. Denn noch vor der ARD-Mediathek Premiere am 7. Mai oder gar dem linearen Startschuss am 16. Mai bei One bestellt die ARD bei der UFA Fiction eine zweite Staffel. Das Spiel zwischen Liebe und Dating, Monogamie und Freiheit und Großstadtleben und Vorstadt präsentiert sich in der Vorschau durchaus ansehnlich.Im Zentrum der Handlung stehen die beiden genannten Protagonisten, wobei die besten Freunde vom Leben deutlich unterschiedliche Erwartungen haben. Vince hatte mit 29 Jahren noch nie eine Beziehung und setzt auf den schnellen Spaß via Dating-Apps. Levo ist da klassischer, glaubt an die Liebe und Beziehungen. Als schließlich Levo seine Liebe findet und zu neuem Freund Tom in die Vorstadt zieht, beginnt sich auch bei Vince etwas zu verändern. In einem Club lernt Vince Fitnesscoach Robbie kennen und dieser hält einiges an Überraschungen bereit.Nicht nur, dass er geheimnisvoll, dreist und sexy sein soll, er versteckt wohl eine dunkle Seite vor seiner neuen Bekanntschaft. Die frischen Pärchen Tom und Levo, wie auch Robbie und Vince stehen also vor der schwierigen Zeit, zwischenund. "Wieviel Freiheit darf die Sicherheit kosten?", fragt sich «ALL YOU NEED» laut der Pressemitteilung der UFA.