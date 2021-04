«5 Senses for Love»: Ein Format zum Vergessen?

Quotennews

Das neue Sat.1-Format «5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date» floppte zum Start in der vergangenen Woche relativ deutlich. Woche zwei lief da geringfügig besser.

Nach verpatztem Auftakt in der letzten Woche und nur 0,76 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren, gepaart mit mageren 0,49 Millionen Zuschauern aus der werberelevanten Zielgruppe, könnte man meinen, dassein Rohrkrepierer bleibt. Von annehmbaren Werten ist man auch in Woche zwei noch meilenweit entfernt, jedoch ein geringer Aufwärtstrend scheint erkennbar.Folge zwei präsentierte sich in allen Belangen leicht verbessert, daran ist grundsätzlich nichts zu rütteln. Insgesamt konnte man in dieser Woche 0,83 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren im Schnitt messen, der Marktanteil stieg im Vergleich zur Vorwoche also minimal auf 3 Prozent. Das Sorgenkind Zielgruppen-Ergebnis bleibt bedenklich, denn auch mit leicht verbesserten 0,54 Millionen Zuschauern und einen Anteil von 7,2 Prozent, ist man von einem Erfolg weit entfernt. Mit dem Gesamtergebnis landet man also deutlich unter dem Tagesschnitt, in der Zielgruppe ist man jedoch leicht besser.Kann man also das Format schon abschreiben? Einfacher wird es für Sat.1 auf jeden Fall nicht. Der Sender hat sich mit der neuen Staffel «Promis unter Palmen» zuletzt alles andere als mit Ruhm bekleckert und ein solcher Show-Flop würde sicherlich weiter schaden. Gehört man jedoch zu den Menschen, welche das Glas als halb voll bezeichnen, so kann man auch sagen, dass die Show womöglich nur etwas Anlauf benötigt und sich der minimal positive Trend fortsetzt. Mit genügend Sitzfleisch kommt man dann vielleicht irgendwann bei einem "guten" Ergebnis an.