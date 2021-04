Quotennews

«Mario Barth deckt auf» nicht so gut wie zum Start

Felix Maier von 22. April 2021, 09:06 Uhr

Nachdem Sender RTL in der letzten Woche mit einer neuen Folge «Mario Barth deckt auf!» gestartet war, lief es in Woche zwei bereits nicht mehr ganz so gut.

Insgesamt landete man in der gestrigen Primetime-Folge bei noch 2,4 Millionen Zuschauern und einem ebenfalls im Vergleich zur Vorwoche gesunkenen Marktanteil von 7,9 Prozent. Ebenfalls drastisch fiel die Zuschauerzahl in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, denn hier schalteten lediglich 0,99 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil von 12,4 Prozent geht wohl noch in Ordnung, noch.



Wie sehr das bei RTL Sorgenfalten in die Gesichter der Programmchefs bringen wird, wird dann deutlich, wenn man betrachtet, dass sämtliche Formate ab 18:45 Uhr im Vorfeld der Primetime deutlich besser ankamen. «RTL Aktuell» landete bei 3,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,6 Prozent, in der Zielgruppe positionierte sich das News-Format bei 1,12 Millionen Zuschauern und 23,6 Prozent Marktanteil. Auch «Alles was zählt» (2,23 Millionen, 9 Prozent / 0,7 Millionen 13 Prozent) und «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (2,67 Millionen, 9,4 Prozent / 1,05 Millionen, 15,4 Prozent) konnten sich über mehr Zuschauer als Mario Barth freuen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

