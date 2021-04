«Schlag den Star»: Duell zwischen Effenberg und Geiss

TV-News

Am 8. Mai treffen Carmen Geiss und Claudia Effenberger in «Schlag den Star» aufeinander, doch schon jetzt haben die Gegnerinnen klare Meinungen.

Am 8. Mai treffen sich Carmen Geiss und Claudia Effenberg zum Duell «Schlag den Star» live auf ProSieben . In bis zu 15 Runden können die Blondinen in verschiedensten Duellen gegeneinander antreten und zeigen, was die beiden auf dem Kasten haben. 100.000 Euro gibt es für den Gewinner des Abends, der von Elton moderiert und von Ron Ringguth kommentiert wird.Doch schon jetzt gibt es von den beiden Konkurrenten einen verbalen Schlagabtausch und sie machen klar, dass sie nicht nur Champagner-Schlürfen können. Claudia Effenberg fordert ihre Gegnerin heraus und schießt mit ein paar Sprüchen hinterher: „Jetzt ist es aus mit Shoppen und Champagner auf dem Bötchen. Jetzt kann dir auch der Robääääärt nicht mehr helfen, wenn ich dir im Kampf deine Haare – die sind doch echt, oder? – rupfe.“ Carmen Geiss kontert hingegen: „Liebe Claudia, jetzt musst du dich warm anziehen, das könnte mit deinem Dirndl allerdings etwas schwierig werden. Du bist vielleicht vier Monate jünger als ich, aber wenn ich mit dir fertig bin, mindestens vier Jahre älter!“Die letzte Folge «Schlag den Star» hatte mit 1,86 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von großartigen 7,1 Prozent und auch bei den Jüngeren waren die Zahlen mit 1,08 Millionen und einem Zielgruppenanteil von 14,7 Prozent sehr gut. Anfang Februar duellierten sich Pascal Hens und Kevin Großkreutz.