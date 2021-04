«Hartes Deutschland  Leben im Brennpunkt» verbessert RTLZWEI-Performance

Quotennews

In dieser Woche war das Format in Kiel zu Besuch. Die Episode wurde aufgrund einer Programmänderung ausgestrahlt.

Die Wiederholungen vonsollten eigentlich erst in der kommenden Woche starten. Doch die Programmplaner von RTLZWEI reagierten auf die schwachen Werte und holten das sonst so starke Format früher zurück. Bereits am Donnerstag wurde die erste Episode aus Kiel wiederholt, die am 10. Oktober 2019 1,23 Millionen Zuschauer anlockte und bei den Werberelevanten einen Marktanteil von neun Prozent verbuchte.Die Geschichte über Kiel-Gaarden, der Stadtteil, der nur einen Kilometer von der Innenstadt entfernt liegt, ist ein Problemviertel. Dieses Mal stand der drogenkranke Dirk im Mittelpunkt, 0,94 Millionen Menschen wollten noch einmal die Geschichte des 47-Jährigen sehen, der seit 30 Jahren Alkohol, Heroin und Kokain konsumiert. Bei den Umworbenen wurden 0,54 Millionen Zuschauer gezählt, der Marktanteil belief sich auf starke 6,8 Prozent.Um 22.15 Uhr setzte RTLZWEI auf die letzte der vier-Folgen. Die Sendung wurde vom 20.15 Uhr-Slot entfernt, nachdem die Marktanteile von 4,5 auf 3,3 Prozent in der Zielgruppe fielen. Das Staffelfinale erzielte eine Reichweite von 0,60 Millionen Zuschauer und fuhr 3,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Zuschauern standen 0,33 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 6,8 Prozent. Die Programmänderung hat sich – zumindest aus Sicht der Marktanteile – gelohnt.