«Germanys Next Topmodel» bleibt stark

Quotennews

Der Schönheitswettbewerb von ProSieben überzeugte auch in dieser Woche.

Schon von 21 Kandidatinnen hat sich Heidi Klum in der 16.-Staffel verabschiedet. Darunter befanden sich die Miss-Universe-Germany-Gewinnern von 2019 Miriam Rautert und die ehemalige deutsche Basketballspielerin Mareike Müller, die mit ihrem Studium zum Thema Fashion-Management ebenfalls in der Branche aktiv ist.In dieser Woche kehrte der ehemalige #GNTM-Juror Thomas Hayo zurück und gab den Mädels zahlreiche Profi-Tipps. In der zwölften Folge, die von 2,50 Millionen Zuschauern verfolgt wurde, beobachten Heidi Klum und Hayo ihre Schützlinge, wie sie von Designer Kilian Kerner gecoacht wurden. Die Sendung erzielte einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sorgte die Topmodel-Suche für 1,55 Millionen, der Marktanteil lag mit 20,4 Prozent auf dem Niveau der Vorwochen.ging am Donnerstag erst um 23.00 Uhr auf Sendung. Die Ausgabe mit Viviane Geppert unterhielt 0,94 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,2 Prozent. Die Geschichte um Paris Brosnan, den Sohn des ehemaligen James-Bond-Darstellers Pierce Brosnan, interessierte 0,48 Millionen junge Zuschauer und 11,6 Prozent in der Zielgruppe.