Blockbuster-Battle

Heute treten zwei über Zehn Jahre alte Klassiker gegen eine Neuverfilmung an. Kann sich der grün gekleidete Bogenschütze gegen «Zohan» und de legendären weißen Hai durchsetzen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Die packende Neuverfilmung der Legende von Sherwood Forest: Lord Robin von Loxley kann das Grauen der Kreuzzüge nicht länger ertragen und schreitet bei der Hinrichtung einer Gruppe Kriegsgefangener ein. John - dem Vater eines ermordeten Jungen - gelingt dabei die Flucht. Zurück in Nottingham wird Robin Zeuge des Unrechtsregimes, das der Sheriff mittlerweile etabliert hat. Mit John als Mentor an seiner Seite zieht der junge Rebell in den Kampf für das unterdrückte Volk.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDB User Rating: 5(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Zohan ist der beste Mann beim israelischen Geheimdienst. Doch der Super-Agent ist von seinen Einsätzen gelangweilt und träumt insgeheim davon, Friseur zu werden. So kommt es, dass er eines Tages bei einem Kampf mit seinem Erzfeind Phantom seinen Tod vortäuscht und sich unter falschem Namen nach New York absetzt. Dort will ihm zunächst niemand eine Chance geben. Doch dann lernt er die junge Dahlia kennen, die ihm einen Job in ihrem Schönheitssalon anbietet. Dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten wird Zohan schnell zum Liebling der weiblichen Kundschaft. Das spricht sich schnell in der Stadt herum, und auch seine alten Feinde werden damit auf ihn aufmerksam.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 5(Tele 5, 20:15 Uhr)Als im Urlaubsort Amity zwei Taucher durch Hai-Bisse zu Tode kommen, befürchtet der Bürgermeister einen Imageschaden und lässt die Vorfälle vertuschen. Das löst aber nicht das eigentliche Problem, denn: der Hai hat immer noch Hunger. Das Lexikon des internationalen Films urteilte über den Film von 1978: "Diese zweite Version ist jedoch simpler und dramaturgisch weniger raffiniert; Spannung versucht der Film, der trotz mancher oberflächlicher Horroreffekte noch hinlänglich unterhält, ausschließlich durch die Musik zu erzielen."Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDB User Rating: 6