Primetime-Check

Wie schlug sich «Germany’s Next Topmodel» bei ProSieben? War der Donnerstags-Krimi im Ersten wieder auf der Pole Position?

Das Erste setzte am Donnerstag auf, der auf 5,56 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile lagen bei 17,6 sowie 8,5 Prozent. Im Anschluss verbuchtenund2,73 sowie 2,63 Millionen, die Marktanteile wurden mit 9,9 und 11,5 Prozent ausgewiesen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,6 und 7,3 Prozent ermittelt.Beim ZDF holten zwei-Ausgaben 4,37 und 4,64 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden mit 13,8 und 14,8 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum wurden nur 5,2 respektive 6,8 Prozent ermittelt. Dasverbuchte 4,69 Millionen Zuschauer und 16,9 Prozent. Mit 8,7 Prozent bei den Jungen kann man zufrieden sein.lockte 1,46 Millionen Zuschauer zu RTL , in der Zielgruppe fuhr man enttäuschende 8,7 Prozent ein.Miterzielte ProSieben 2,50 Millionen Zuschauer, die Reichweite beim jungen Publikum betrug 1,55 Millionen. Mit 20,4 Prozent in der Zielgruppe kann man sehr zufrieden sein. Bei Sat.1 gab es neue Episoden vonundzu sehen, die in der Zielgruppe auf 7,3 sowie 5,5 Prozent kamen. Insgesamt wollten 1,92 und 1,71 Millionen Menschen die Abenteuer sehen.lockte 0,94 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , bei den Umworbenen fuhr man 6,8 Prozent Marktanteil ein. Mitverbuchte Kabel Eins 0,66 Millionen Zuschauer und 3,4 Prozent in der Zielgruppe. Der Spielfilm «Ghostbusters» ► spülte VOX 1,23 Millionen Zuschauer an. Bei den jungen Zuschauern standen 6,8 Prozent auf dem Papier.