«Mobile 1.0»: Die Nokia-Story

Produktionsfirma Rabbit Films arbeitet wohl an einer Verfilmung der Firmengeschichte von Nokia. Das finnische Unternehmen zählte einst zu den weltweit führenden Mobilfunk-Unternehmen. Dann kam der Fall.

Die Geschichte des finnischen Unternehmens Nokia ist zweifelsohne eine, die es verdient hat, verfilmt zu werden. Beginnend mit den frühen Jahren der Mobilfunkbranche um 1988 - 1990 soll der große Aufstieg, wie auch tiefe Fall der Marke Nokia aufgezeigt werden. Im Kern werden junge Anwälte, zielstrebige Ingenieure und ein Wirtschaftsführer begleitet, welche in der Firmengeschichte von Nokia wohl entscheidende Rollen gespielt haben sollen. Satu-Tuuli Karhu tritt als Katarina Tammi auf und verkörpert eine frisch gebackene Anwältin, die für Nokia in der Rechtsabteilung arbeitet. Neben Karhu tritt, ebenfalls als junger Anwalt, Emil Kihlström in der Rolle von Aki Makkonen auf.Mit der Vision eines neuen Mobilfunkgeräts wird der talentierte wie auch exzentrische Ingenieur Risto Salminen von Aku Sipola gespielt, der ebenfalls visionäre Nokia CEO Jorma Ollila wird von Sampo Sarkola gespielt. Im Vorfeld der Show wurden weitreichende Recherchen angestrengt und zudem viele Interviews damals beteiligten Personen geführt. Für die Story von «Mobil 1.0» ist Maarit Lalli verantwortlich. "Hinter den weit bekannten Firmenstorys von Nokia sollen sich viele noch nicht erzählte Geschichten von Personen verbergen, welche den Erfolg des Unternehmens erst möglich machten", so äußerte sich Lalli zu der geplanten Serie.Die sechsteilige Drama-Produktion wird in Finnland und den USA gedreht werden, eine Ausstrahlung ist beim skandinavischen Streamingdienst C More für 2022 geplant. Linear wird das Format wohl im Anschluss bei MTV3 prämiert. Minna Haapkylä, Produzentin und Head of scripted Contet bei Rabbit Films meint, die Serie erzähle eine epische Geschichte darüber, wie aus einer kleinen finnischen Stadt und einem kleinen finnischen Unternehmen die Heimat des größten Mobilfunkanbieters der Welt wurde, die unser ganzes Leben buchstäblich veränderte. (""). Ob und wie die Serie auch in anderen Regionen vermarktet oder präsentiert wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.