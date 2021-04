«Joe Exotic»: Produzenten holen John Cameron Mitchell

US-Fernsehen

Die Fernsehserie über den Tiger-König nimmt weitere Formen an.

Die Verantwortlichen der-Serie haben Kate McKinnon und John Cameron Mitchell für die Hauptrollen gecastet. Mitchell wird den berühmten Tierkönig spielen. Mitchell wurde als Joe "Exotic" Schreibvogel gecastet, dem überlebensgroßen Zoobesitzer in Oklahoma, der sich in seinem Hass auf Carole Baskin (McKinnon) verliert. Wie bereits angekündigt, wird die Serie über NBC, Peacock und USA Network ausgestrahlt."Ich bin begeistert, die Rolle dieses modernen volkstümlichen Antihelden zu übernehmen", sagte Mitchell. "Joe und ich sind im gleichen Alter und wie er bin ich queer in Texas, Oklahoma und Kansas aufgewachsen, also habe ich das Gefühl, ein wenig über diesen Typen und seinen verzweifelten Versuch, eine unwirtliche Welt zu erobern, zu wissen.""Es ist klar, dass ein Over-the-Top-Charakter wie Joe jemand ganz Besonderen braucht", sagte Steven O'Neill, Executive Vice President of Casting and Talent Development beim Serienproduzenten UCP. "Wir freuen uns sehr, dass John Cameron Mitchell, eine bewunderte Ikone der LGBTQ-Community, diese fesselnde Rolle übernommen hat. Seine Besetzung spricht für unsere kontinuierliche Vision des universellen Geschichtenerzählens und wir können es kaum erwarten, dass unsere Zuschauer die Serie erleben."