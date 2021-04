Erneut kein Vorbeikommen an ProSieben mit «Thor: Tag der Entscheidung»

Quotennews

Der letzte «Harry Potter»-Teil in Sat.1 und «Cool Runnings» bei RTLZWEI hatten gegen den Actionfilm nicht den Hauch einer Chance.



Wie bereits in den vergangenen Wochen triumphierte auch am gestrigen Abend das Filmprogramm von ProSieben . Mit dem Actionfilmstartete der Sender bei einem Publikum von 2,51 Millionen Menschen mit herausragenden 8,0 Prozent Marktanteil in den Abend. Mit 1,24 Millionen Umworbenen war das Programm nach dem «Tatort» und der «Tagesschau» in der Zielgruppe das gefragteste des Tages. Somit erzielte der Sender auch eine starke Quote von 14,3 Prozent. Der Psychothrillerknüpfte mit 0,87 Millionen Fernsehenden sowie sehr hohen 6,5 Prozent Marktanteil an den Erfolg an. Gute 10,2 Prozent Marktanteil wurden zudem noch bei den 0,39 Millionen Jüngeren eingefahren.Ähnlich wie Teil eins in der Vorwoche hatte dagegen auch der zweite Teil vonin Sat.1 kaum eine Chance. Die 1,41 Millionen Zuschauer, die für die finale Schlacht um Hogwarts einschalteten, kamen nur auf eine akzeptable Sehbeteiligung von 4,5 Prozent. Mit 0,61 Millionen Werberelevanten war der Film nicht einmal halb so gefragt wie das Programm bei ProSieben. Hier wurde eine passable Quote von 7,1 Prozent ermittelt. Der Actionthrillerverbesserte sich anschließend mit 0,94 Millionen Filmfans auf hohe 7,1 Prozent. Nun wurden auch bei den 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen gute 9,1 Prozent Marktanteil eingefahren.RTLZWEI versuchte sein Glück mit der Komödieund landete mit 0,93 Millionen Zusehenden sowie 2,8 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. 0,60 Millionen Jüngere entsprachen zudem einer hohen Quote von 6,6 Prozent. Die Komödiefiel ab 22.10 Uhr auf 0,36 Millionen Fernsehende zurück. Hier blieben nicht mehr als maue 1,8 Prozent Marktanteil übrig. Die 0,25 Millionen Umworbenen hielten sich hingegen bei einem soliden Wert von 4,6 Prozent.