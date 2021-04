«Ginny & Georgia» geht weiter

US-Fernsehen

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern.

Die junge Seriedominierte wochenlang die Top-10-Liste des Streamingdienstes Netflix . Nun haben sich die Verantwortlichen entschieden, dass das lose Ende der ersten Runde mit einer zweiten Staffel aufgelöst wird. Das Format debütierte am 24. Februar 2021 und soll von über 52 Millionen Mitgliedern verfolgt worden sein."Wir sind so dankbar für die unglaubliche Reaktion und Liebe, die ihr alle «Ginny & Georgia» entgegengebracht habt", sagte Fisher in einem Statement. "Wir sind besonders dankbar für Brianne und Toni, die bei jedem Schritt die höchste Messlatte gesetzt haben. Wir können es kaum erwarten, für Staffel zwei nach Wellsbury zurückzukehren."Die neue Staffel wird zehn einstündige Episoden umfassen. Neben Howey und Gentry gehörten zur Besetzung von Staffel eins Diesel La Torraca (Austin), Jennifer Robertson (Ellen), Felix Mallard (Marcus), Sara Waisglass (Maxine), Scott Porter (Bürgermeister Paul Randolph) und Raymond Alblack (Joe).