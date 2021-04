Apple bestellt zweisprachigen Thriller

US-Fernsehen

Das kalifornische Unternehmen hat einen englisch-spanischen Thriller bestellt.

Apple hat das zweisprachige Dramavon Bambú Producciones und den Machern Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés und Gema R. Neira in Serie bestellt. Campos und Fernández-Valdés werden als Showrunner fungieren, während Neira und Campos die Serie schreiben werden. Das neue Format soll sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch produziert werden.Die Dreharbeiten finden in Miami mit einer rein hispanischen Besetzung statt. Zu den Produzenten gehören Gideon Raff. Das Team hinter «Velvet» und «Grand Hotel» ► soll das Werk produzieren. Die Serie reiht sich in das wachsende Angebot von Apple TV+ an globalen Projekten ein, darunter Alfonso Cuaróns Gesamtvertrag mit dem Studio für Fernsehprojekte.«Now and Then» wird als "vielschichtiger Thriller beschrieben, der die Unterschiede zwischen jugendlichen Sehnsüchten und der Realität des Erwachsenseins erforscht, wenn sich das Leben einer Gruppe bester College-Freunde für immer verändert, nachdem ein feuchtfröhliches Wochenende mit dem Tod eines von ihnen endet. Jetzt, 20 Jahre später, werden die verbliebenen fünf widerwillig durch eine Bedrohung wiedervereint, die ihre scheinbar perfekte Welt in Gefahr bringt."