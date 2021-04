Primetime-Check

Konnte «Die Höhle der Löwen» erneut überzeugen? Welche Quoten schafften «Die Bauretter» bei RTLZWEI? Überzeugte Das Erste mit einer Naturdoku? Wie lief das Baerbock-Interview bei ProSieben?

Gewinner der Primetime am Montagabend war in dieser Woche das Reality-Format, das auf 2,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam, wovon 1,19 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen bei 6,6 beziehungsweise 13,9 Prozent. VOX belegte mitund 2,05 Millionen Zuschauer 6,8 Prozent des Marktes. In der Zielgruppe standen 1,07 Millionen Seher und 13,3 Prozent auf dem Papier. Die größte Reichweite bei den Privatsendern sicherte sich RTL mit der Quizshow, die 3,68 Millionen Quizfans verfolgten. Die Quoten beliefen sich auf 11,4 beziehungsweise 9,7 Prozent.Insgesamt lag aber das ZDF an vorderster Stelle.kam auf eine Reichweite von 6,27 Millionen Krimi-Fans, wovon 0,60 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Der Mainzer Sender darf sich über Marktanteile von 19,2 beziehungsweise 6,9 Prozent freuen. Nach dem, das 4,97 Millionen informierte und damit auf 16,6 beziehungsweise 9,3 Prozent kam, unterhielt2,32 Millionen Zuschauer. Die Quoten sanken auf 13,0 und 4,9 Prozent. Das Erste setzte zunächst auf die Dokuund lockte damit 3,02 Millionen an. 0,53 Millionen waren 14- bis 49-Jährige. Die Quotennadel zeigte damit 9,2 und 6,3 Prozent an.kam ab 21:07 Uhr auf ein 3,30-millionenköpfiges Publikum. Die Gesamtsehbeteiligung stieg auf 10,6 Prozent, bei den Jüngeren sank sie auf 5,7 Prozent.ProSieben startete politisch in den Abend und zeigte. 1,07 Millionen waren dabei, 0,72 Millionen von ihnen stammten aus der Zielgruppe. Weiter ging es dann mitvor 1,55 Millionen Zuschauern. Die Reichweite bei den Umworbenen stieg auf 0,91 Millionen. Dort stieg auch der Marktanteil von zunächst 8,5 auf 12,5 Prozent. Kabel Eins setze auf den Spielfilmund erreichte damit 0,84 Millionen Zuschauer, 0,35 Millionen stammten aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe. Die Marktanteile lagen bei 2,7 und 4,2 Prozent. RTLZWEI zeigte eine alte Folge vonund sorgte für eine Reichweite von 0,52 Millionen, wovon knapp die Hälfte (0,25 Millionen) aus der Zielgruppe waren. Am Markt waren damit nicht mehr als 1,6 beziehungsweise 2,9 Prozent möglich. Zwei Folgensorgten im Anschluss für 0,46 und 0,34 Millionen Zuschauer, Die Zielgruppenquoten stiegen auf 4,2 und 4,4 Prozent.