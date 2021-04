2,08 Millionen sahen zweite «Promis unter Palmen»-Folge

Quotennews

Damit konnte man die Gesamtreichweite einigermaßen konstant halten, auf dem Quotenmarkt verlor Sat.1 leicht an Stärke, war aber das erfolgreichste Primetime-Programm.

In der vergangenen Woche startete die zweite Runde des Reality-Formatsbei Sat.1 . Der Aufschrei war danach groß, denn Kandidat Marcus Prinz von Anhalt benahm sich mehr als daneben und beleidigte seine Konkurrenz mit üblen Worten. In der Entscheidungsrunde zog er dann den Kürzeren und musste die Sendung verlassen. Folge zwei – im Übrigen im Nachhinein verkürzt worden – versammelte 2,08 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Die Sehbeteiligung lag bei ordentlichen 6,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 1,19 Millionen dabei, in dieser Gruppe belief sich die Einschaltquote auf großartige 13,9 Prozent.Damit lief die Sendung ein wenig schwächer als in der vergangenen Woche zum Auftakt. Der vermeintlich von Sat.1 beabsichtigte Skandal ging also nicht auf. Vor sieben Tagen registrierte der Unterföhringer Sender 2,23 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 7,5 und 15,5 Prozent.Das anschließende Programmverlor wie vor einer Woche, als 0,94 Millionen dranblieben, den Großteil des Sat.1-Publikums. 0,95 Millionen Zuschauer insgesamt standen diesmal zu Buche, davon stammten 0,42 Millionen aus der Zielgruppe. Damit belegte man 4,6 Prozent des Gesamtmarktes, in der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe sorgte die Reichweite für durchschnittliche 7,5 Prozent Marktanteil.