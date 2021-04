«Elliot, der Junge von der Erde»: Neue Sci-Fi-Serie beim Cartoon Network

TV-News

Ab dem 24. Mai können sich die Cartoon-Network-Zuschauer über eine neue Sci-Fi-Animationsserie freuen. Mit «Elliot, der Junge von der Erde» soll ein neues kosmisches Abenteuer beginnen.

Ein kosmisches Abenteuer, ein kleiner Junge mit seiner Mutter und ein Dinosaurier. Aus diesen Bestandteilen beseteht die neue Sci-Fi-Serieoder im Original «Elliot from Earth». Vom Setting her ergibt seine beispielhafte Schnitzeljagd, denn Elliot findet sich mit seiner Mutter Frankie und dem Dino Mo auf einer Raumstation wieder. Irgendwo im Nirgendwo des Weltalls. Erst einmal müssen die Protagonisten herausfinden, wie sie überhaupt dort hingekommen sind, denn geplant war das so nicht.Die Story beginnt damit, dass Elliot mit seiner Mutter der Herkunft eines mysteriösen Meteoriten auf den Grund gehen möchte, und ohne Vorwarnung werden sie ans angesprochene andere Ende des Universums transportiert. Dort treffen sie schnell auf allerlei Weltraumwesen wie Roboter, Gestaltenwandler oder Zyklopen und eben auch auf Dinosaurier Mo. Der sympathische Dino schließt schnell Freundschaft mit den Neuankömmlingen und begleitet die beiden fortan. Er stammt nämlich auch von der Erde und weiß ebenfalls nicht wie er an den fernen Ort gekommen ist.Die Suche nach der Erklärung für das Ganze und natürlich dem Weg zurück nach Hause sendet Cartoon Network in deutscher TV-Premiere am 24. Mai um 15:00 Uhr. Bis einschließlich 27. Mai läuft dann an genannter Sendeposition eine Folge der Serie.