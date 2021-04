Die Juni-Highlights von Tele5

TV-News

Der erste Sommermonat wird starbesetzt bei Tele5 – sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Das wohl größte Highlight von Tele5 ist die TV-Premiere von «In Darkness». Am Mittwoch, den 9. Juni, um 20:15 Uhr wird die blinde Pianistin Sofia McKendrick – gespielt von «Game of Thrones»-Star Natalie Dormer – Zeugin eines Gewaltverbrechens. Ein tödliches Versteckspiel zwischen Wahrheit, Lüge und Rache beginnt, da auch die Musikerin ein dunkles Geheimnis hat. Im Mystery-Thriller «Awake» spielt Hayden Christensen den Jungunternehmer Clay Beresford, der sich einer Herztransplantation unterzieht. Irgendwas scheint bei der Narkose jedoch schiefgelaufen zu sein, denn Clay ist gefangen in einer alptraumhaften Parallelwelt und gelangt dort zu einer schockierenden Erkenntnis. Welche das ist, kann am Freitag, dem 11. Juni um 20:15 herausgefunden werden.Einen Klassiker der Filmgeschichte wartete auf die Tele5-Zuschauer am 6. Juni um 23 Uhr. Da gibt es den Oscar-prämierten Film «Platoon». Der Kriegsfilm bildet den Auftakt von Regisseur Oliver Stones geschaffener Vietnamkrieg-Trilogie. Hauptdarsteller Charlie Sheen trat mit «Platoon» erstmals als Schauspieler aus dem Schatten seines erfolgreichen Vaters. Ein weiterer Film, der es würdig ist, „Klassiker“ genannt zu werden, läuft am Sonntag, dem 20. Juni mit «Medicine Man». Oscar-Preisträger Sean Connery als unorthodoxer Wissenschaftler und Lorraine Bracco als smarter Sidekick: Gemeinsam machen sie, um 20:15 Uhr, im Dschungel des Amazonas eine unglaubliche Entdeckung, die sie mitten in ein hochexplosives Abenteuer schleudert.Horror-Fans sollten sich auf den 4. Juni freuen, denn um 22:15 Uhr läuft «Fright Night» auf Tele5, das Remake des Klassikers von 1985 mit dem jung verstorbenen Anton Yelchin in der Hauptrolle: Charly ist leidenschaftlicher Horrorfilmfan. Seinen Nachbarn Jerry hält er für einen Vampir und verantwortlich für eine Mordserie. Aber keiner will ihm glauben. Falls das noch nicht genug ist, läuft auch «Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre» am 30. Juni um 00:15 Uhr. Action-Spezialist Michael Bay versucht sich als Produzent an einem Remake von «Blutgericht in Texas». Fünf Freunde, darunter Jessica Biel, flüchten vor dem berüchtigten Killer „Leatherface“.Als Highlight läuft am 25. Juni um 20:15 «The Village - Das Dorf» in dem Nichts so ist, wie es anfänglich scheint: Kultregisseur M. Night Shyamalan spielt erneut mit der Wahrnehmung der Zuschauer. Top-besetzt mit Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Sigourney Weaver und Brendan Gleeson.