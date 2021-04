Wie gut kannten sich Joko & Klaas?

Quotennews

Am Dienstag spielte das Duo Klaas und Joko wieder gegen ihren Heimatsender. In der kommenden Woche sind die Beiden des Öfteren zu sehen.

Steven Gätjen lud die Fernsehzuschauer auf einen mehrstündigen Fernsehabend mit Joko und Klaas ein. Die Showbeschäftigte sich am Dienstagabend mit der Frage, ob sich das Comedy-Duo oder zweieinhalb Fans (Anspielung auf die ProSieben-Sitcom «Two and a half Men») besser mit Joko und Klaas auskennen.Die Florida-TV-Produktion verzeichnete am Dienstag 1,49 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil belief sich in dieser Woche auf 5,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte die rote Sieben 1,14 Millionen Zuseher sowie einen Marktanteil von 14,3 Prozent. Sieben Tage zuvor erreichte die Show 1,47 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern wurden 1,04 Millionen Zuseher ermittelt, der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent. Und weil Joko und Klaas die Partie gegen ProSieben verloren haben, müssen sie nun in animierten Versionen Programmtrailer kommentieren.Um 23.05 Uhr waren Joko Winterscheidt und Alice Merton beizu Gast. 0,50 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 10,8 Prozent. Schließlich gab es um 00.20 Uhr noch eine-Wiederholung, die sich 0,09 Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Der Marktanteil lag bei 4,3 Prozent.