«Warten auf'n Bus»: Nach großem Erfolg kommt die zweite Staffel

Unzählige positive Reaktionen auf die erste Staffel der schrägen Serie «Warten auf'n Bus» haben die Macher dazu verleitet, die Serie fortzusetzen. Nun haben die Dreharbeiten begonnen.

Seit April laufen die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Erfolgsserie des rbb «Warten auf'n Bus». Fabian Möhrke ist erneut unter dem Drehbuch von Oliver Bukowski der Regisseur der Serie. Ausgestrahlt wird die zweite Reihe, die schon im vergangenen August 2020 bekannt gegeben wurde, in der ARD-Mediathek und im Herbst 2021 im rbb. Produziert wird die zweite Staffel «Warten auf'n Bus» von Senator Film Produktion in Zusammenarbeit mit rbb Media.Dank des großen Interesses für die Serie und den derart positiven Reaktionen der Zuschauer, war es für Kultur- und Filmchefin Martina Zöllner klar: „Wir machen weiter. Das große Interesse an der Serie hat uns sehr gefreut, sie ist ja in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Sie lässt sich keinem Genre wirklich zuordnen, ist mal komisch, mal eher tragisch, hat eine ganz eigene Poesie, verlässt sich nur auf Dialoge. Die Figuren aber sind von Headautor Oliver Bukowski und seinen Kolleginnen und Kollegen im Writers Room so geschrieben, dass sie etwas Universelles haben. Man hat das Gefühl, sie zu kennen. Das ist unserer Ansicht nach auch in der zweiten Staffel wunderbar gelungen.“Auch in der zweiten Staffel beschäftigen sich die arbeitslosen End-Vierziger Hannes und Ralle wieder mit allen mögliche Themen, die ihnen so einfallen, während sie auf ihren Bus warten. Ralle sinniert über die Gentrifizierung in Brandenburg, Hannes soll das Dach der neuen Tesla-Fabrik begrünen, Wachträumen hilft den beiden über ihre Alpträume hinweg und die struppig-schöne Busfahrerin Kathrin holt die Aussteiger aus einer Midlife-Crisis zurück ins Leben und gibt ihnen Tipps in Sachen Liebe. Die Dialoge sind dabei offen und ehrlich und kommen direkt aus der brandenburgischen Seele, was vermutlich auch der Grund für so viele positiven Reaktionen auf die erste Staffel war.