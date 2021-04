Ein Krankenhaus-Klassiker sichert sich mit großem Vorsprung Platz 1

VOD-Charts

Ein bunter Mix aus überwiegend alten Serien findet sich in dieser Woche in den VOD-Top10 wieder. Einzige neuere Produktion ist «Wer hat Sara ermordet?». Auch eine Anime-Serie ist dabei.

Derzeit muss Deutschland weiterhin mit der Corona-Pandemie zurechtkommen, während die Politik neue Regelungen und Notbremsen auf den Weg bringt. Dazu kommt noch für Mitte April überschaubar gutes Wetter. Dementsprechend sind die VOD-Zahlen in dieser Woche vor allem an der Spitze massiv angestiegen, keiner der zehn Plätze markierte weniger als zwei Millionen Zuschauer. Rang zehn sichert sich ein wenig überraschend. Die bei Amazon-Prime-Video verfügbare Anime-Serie kommt auf eine Bruttoreichweite von 2,32 Millionen.Knapp davor landet mit 2,33 Millionen Abrufen. Ebenfalls nur etwa 10.000 Klicks mehr verzeichnete die Comedy-Serie, die insgesamt 2,34 Millionen Zuschauer bei Netflix aufriefen. Mitentsteht eine kleine Lücke, denn die Krimi-Serie erreichte insgesamt 2,80 Millionen Deutsche im Zeitraum zwischen dem 9. und 15. April.Das Teenie-Dramaperformt weiter auf einem guten Niveau und kam in der 15. Kalenderwoche auf 2,82 Millionen Abrufe und sichert sich so den ersten Platz nach den Top 5. Diese beginnen mit, das die Drei-Millionen-Marke hinter sich lässt und eine Reichweite von 3,21 Millionen verzeichnen konnte. Eine weitere Sitcom belegt Platz 4:holte laut Goldmedia in der vergangenen Woche 3,27 Millionen Abrufe.Die am 24. März bei Netflix gestartete Thriller-Serieschafft es in dieser Woche aufs Treppchen, nachdem man dieses in den Osterwochen knapp verpasst hatte. In den zurückliegenden sieben Tagen verbuchte man 4,17 Millionen Aufrufe. Auf Platz zwei landet, das sich über 4,60 Millionen Zuschauer freuen darf. Unangefochten an der Tabellenspitze liegt dagegen, das fast zwei Millionen Zuschauer mehr unterhielt. Insgesamt kam die Krankenhaus-Serie auf eine Bruttoreichweite von 6,55 Millionen – eine würdiger Platz eins.