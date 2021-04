«Last of Us» schnappt sich Gabriel Luna

US-Fernsehen

Die neue Serie kommt von «Chernobyl»-Schöpfer Craig Mazin.

Die Verantwortlichen bei HBO haben sich mit Gabriel Luna für ein Mitwirken der neuen Seriegeeinigt. Luna gesellt sich zu den bereits angekündigten Serien-Hauptdarstellern Pedro Pascal und Bella Ramsey, die als Joel bzw. Ellie auftreten werden.Luna wird die Rolle von Tommy, Joels jüngerem Bruder, übernehmen, einem ehemaligen Soldaten, der seinen Sinn für Idealismus und die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht verloren hat. Luna spielte zuletzt in dem 2019 erschienenen Film «Terminator: Dark Fate» ► mit. Er ist auch bekannt für seine Rolle in der Marvel-ABC-Serie «Agents of S.H.I.E.L.D.», in der er Robbie Reyes/Ghost Rider verkörperte.Der «Chernobyl»-Schöpfer Craig Mazin wird die Serie zusammen mit Neil Druckmann, dem Autor und Creative Director des Videospiels «The Last of Us», schreiben und produzieren. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde.