Disney+: Serien-Nachschub im Mai

Vermischtes

Alle neuen Serien und Highlights auf Disney+ im Überblick.

Düster wird es auf Disney+ mit «Angel – Jäger der Finsternis» mit den Staffeln eins bis fünf. Ab dem 7. Mai können nun auch Disney+-Zuschauer, die Abenteuer des Jahrhunderte alten Vampir Angel erleben. Inhaltlich geht es bei «Angel» darum, dass er die Stadt Sunnydale und die einzige Frau, die er je liebte, verlassen hat, um sich in der Stadt der Engel niederzulassen. Mit dem Ziel verlorene Seelen zu retten, damit er vielleicht auch seine eigene retten kann, scheint Los Angeles die perfekte Stadt mit unzähligen Versuchungen, die im Hintergrund der Stadt lauern.Ländlich geht es weiter mit der ersten und zweiten Staffel von «Bless this Mess», die ab dem 7. Mai auf beim Mickey-Maus-Streamingportal abrufbar sind. Das frisch verheiratete Ehepaar Rio und Mike haben den Entschluss gefasst, von der Großstadt New York in die Mitte der USA nach Nebraska zu ziehen. Doch schnell wird dem Paar klar, dass das Landleben, für das sie alles aufgegeben haben, nicht so einfach ist wie gedacht. Rio und Mike müssen nun lernen, den Sturm zu überstehen, da sie in ihrem neuen Leben als Landwirte mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert werden.Die Serie «Star», die ebenfalls am 7. Mai auf Disney+ mit den ersten drei Staffeln startet, handelt von Star, einem Mädchen aus einer Pflegefamilie mit dem unbändigen Streben nach Erfolg. Durch ihr Gesangstalent möchte sie im konkurrenzreichen Musikgeschäft bis an die Spitze. Zusammen mit Schwester Simone und Online-Freundin Alexandra macht sich das Trio auf den Weg nach Atlanta. Dort angekommen, lernen sie die mütterliche Carlotta und den Musikagenten Jahil kennen, der an Star interessiert ist. Doch bei der Reise nach ihrem Traum lernen die drei den hohen Preis von Ehrgeiz kennen.Spannend wird es mit der ersten Staffel der Serie «Harrow», in der es um den forensischen Pathologen Daniel Harrow geht, der aber eine geheimnisvolle Vergangenheit hat, die ihn einholt. Das Genie muss nun all sein Wissen und seinen Verstand einsetzten, um seine Vergangenheit vor Familie und Freunden geheim zu halten. Was Harrow versucht im Verborgenen zu halten, kann man ab dem 28. Mai herausfinden. Ganz neu auf Disney+ ist ebenfalls die Serie «Rebel», die mit einer Staffel ab dem 28. Mai verfügbar ist. Das Star Original erzählt von Annie „Rebel“ Bello, die Rechtsanwaltsgehilfin hat keinen Jura-Abschluss, ist aber dennoch brillant und furchtlos. Sie setzt sich leidenschaftlich für ihre Fälle und die Personen, die sie liebt, ein und gewinnt ihre Kämpfe daher um fast jeden Preis.Das Disney+ Original «Star Wars: The Bad Batch» ist im Stile des Vorgängers «Star Wars: The Clone Wars» gehalten und demnach eine Animationsserie mit «Star Wars»-Handlung. Die neue Animationsserie folgt der Elitetruppe aus experimentellen Klonen der Bad Batch, die ihren Weg in der sich schnell verändernden Galaxis in der unmittelbaren Zeit nach den Klonkriegen finden müssen. Alle Mitglieder der Bad Batch setzen sich als einzigartige Truppe von Klonen mit einzigartigen Fähigkeiten zusammen, die sie von den normalen Klonen unterscheiden. Die Truppe nimmt abenteuerliche Söldnermissionen an, während sie darum kämpfen, sich über Wasser zu halten und ein neues großes Ziel zu finden. «Star Wars: The Bad Batch» startet am 4. Mai mit einem 70-minütigen Special, gefolgt von einer neuen Episode immer freitags ab dem 7. Mai.