Etienne Abelin: Es werden neue Möglichkeiten eröffnet

Interview

Der Kommunikationsgigant Deutsche Telekom setzt sich seit Beginn der Pandemie für die Kulturszene an. Am Samstagabend steht nun Beethovens Neunte bei Magenta360 auf dem Programm, das Live-Konzert ist für alle Zuschauer kostenlos. Wir sprachen mit Moderator und Dirigent über die Wandlung der Kulturlandschaft und neue Möglichkeiten.

Beethoven war ein Erneuerer, der Grenzen sprengte und in diesem Konzert sprengen wir Grenzen ganz in seinem Sinn: Gabriel Prokofiev, der Komponist, DJ und Produzent, hat den berühmten letzten Satz der 9. Sinfonie Beethovens („Freude schöner Götterfunken!“, „Seid umschlungen, Millionen!“) einem Remix unterzogen und ihn quasi um-komponiert, für Orchester und Elektronik. Das wunderbare Beethovenorchester Bonn spielt und Gabriel spielt selber live die Elektronik. Ich darf das Ganze dirigieren. Genauso wie Beethoven verschiedenste musikalische Stile und Welten in seinem Stück vereint hat, tut es Prokofiev - übrigens der Enkel des großen russischen Komponisten Sergej Prokofiev - in seinem Remix mit modernen Stilen wie Minimalismus, Hip-Hop, Grime, Nord-Afrikanisches Rai, Neo-Klassik, Impressionismus, Ägyptischer Funk, Sufi Zikr, House, Barock oder Elektroakustik. Der Sound ändert sich, die Vision bleibt: „Alle Menschen werden Brüder!“Die 9. ist bei weitem Beethoven’s längste Sinfonie. Sie ist über eine Stunde lang. Dazu machen auch am meisten Musiker*innen mit, da ein ganzer Chor und Gesangssolisten mitsingen – das gab es vorher in Sinfonien nie!Ja, das ist ganz toll und total wichtig für die Kulturszene weit über Bonn hinaus. Es zeigt wie ein Großunternehmen sich in einer Krisenzeit für die Kultur einsetzen kann. Ein Vorzeigebeispiel!Einverstanden! Das wäre tatsächlich großartig und richtig. Wie auch Konzerte anderer musikalischer Stilrichtungen! Vielleicht inspiriert das Engagement der Deutschen Telekom ja die öffentlichen Sender und in einigen Monaten wird diese Vision Realität?Ja, absolut, da tut sich vieles und eröffnet auch neue Möglichkeiten. Ich denke auch, dass die Klassikwelt in naher Zukunft neue spannende audio-visuelle Formate entwickeln wird - beispielsweise unter Einbezug von Musikvisualisierungen -, welche Streamingangebote zusätzlich bereichern werden. Bis hin zu Virtual Reality oder Augmented Reality!Na klar! Ich bin ein großer Fan von kultur und kreativität mit kleinen „k’s“, jenseits der sogenannten Hochkultur. Stattdessen Hochgefühle von kultur und erfüllende kreativität im Alltag, täglich, stündlich – und selbstverständlich auch im Laienschauspiel, im Laienorchester oder -chor. Oder im Sportverein.Nee, im Gegenteil, das finde ich großartig. Das hat wieder mit meiner Leidenschaft für die Transformationskraft von Kultur in verschiedensten Situationen zu tun. Gerne auch in Jogginghose und Bierdose. Es geht ja auch darum, dass Menschen sich wohlfühlen wollen, wenn sie etwas tun. Nicht alle fühlen sich im schönen Anzug wohl! Ich habe auch schon Events mit Klassik im Club veranstaltet – auch weil ich selber gerne in Jeans und Converse auftrete und mit Kolleg*innen und Besucher*innen anschließend an der Bar ein oder zwei Bier trinke.Ich bin leider noch nicht geimpft aber werde das selbstverständlich tun, sobald ich an der Reihe bin!Auf jeden Fall, ja. Musik kann die Grenzen der Sprache umgehen und hat die Kraft, Menschen auf einer anderen Ebene zu berühren und Emotionen auszudrücken. Sie ist geheimnisvoll, und dafür brenne ich leidenschaftlich.