Mario Barth und Jürgen Vogel müssen sich entscheiden

TV-News

RTL startet mit dem Schauspieler und dem Comedian ein neues Format, das von Katrin Bauerfeind moderiert wird.

Dass Klischees noch immer den Alltag vieler Menschen bestimmen, lässt sich nicht von der Hand weisen. Sie verklären zu häufig den Blick auf das Tatsächliche, daher sollte man aufpassen, wie man sie verbreitet. Dennoch wagt RTL ab dem 12. Mai einen Versuch mit Klischees zu brechen und startet eine neue vierteilige Comedy-Game-Show. Sie trägt den Titelund wird von Katrin Bauerfeind moderiert, die in der Vergangenheit eher bei ProSieben beheimatet war und kommenden Montag für den Unterföhringer Sender auch das Interview mit dem Kanzlerkandidaten der Grünen führen wird. Dabei werden gängige Klischees auf den Prüfstand gestellt. Als Kandidaten gehen der von RTL als „Aufklärer der Nation“ bezeichnete Mario Barth und Schauspieler Jürgen Vogel ins Duell des Umdenkens, denn nur wer bereit ist umzudenken, kann in dieser Show als Gewinner triumphieren.In der Sendung sind Instinkt, Menschenkenntnis und Mut gefragt, wie der Kölner Sender verlauten lässt. Um diese Fähigkeiten zu optimieren, dürfen sich Barth und Vogel für jedes Spiel einen Unterstützer aussuchen, um die gestellten Aufgaben zu lösen. Allerdings tritt dabei folgendes Problem für die beiden Protagonisten auf: Sie wissen nichts über die Fähigkeiten und Biografien der fünf Helferinnen und Helfer. Sie können sich den Partner daher nur aufgrund von Äußerlichkeiten und weniger Hinweise aussuchen. Doch nur eine Person besitzt die Fähigkeit, die für die jeweilige Spielrunde verlangt ist.Die Fallhöhe der Sendung ist also durchaus gegeben. «Du musst dich entscheiden» ist ab dem 12. Mai ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Die vier Folgen wurden von Hauptstadt Helden Production umgesetzt.