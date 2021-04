«37°: Weil sies kann» auf 20.15 Uhr-Niveau

Quotennews

Die Doku-Reihe verzeichnete bei den 14- bis 49-Jährigen sogar passable Werte.

Am Dienstagabend um 22.15 Uhr beschäftigte sich das Zweite Deutsche Fernsehen mit den klassischen Rollenbilder, die sich hartnäckig in der deutschen Arbeitswelt halten. Dennoch gibt es immer mehr Frauen, die aus den Stereotypen ausbrechen und in einem völlig unerwarteten Metier Erfolge verzeichnen.erreichte 2,27 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 9,6 Prozent ein. Zum Vergleich: «ZDFzeit» kam um 20.15 Uhr auf 2,29 Millionen Zuschauer.Filmemacherin Antje Diller-Wolff begleitete unter anderem Sophia Flörsch, die mit 20 Jahren in der Formel 3 fährt. Aber auch Doreen Gaumann aus Bremen stand im Mittelpunkt, da sie gelernte Braumeisterin ist. Lisa Schwarz ist beim ADAC und kommt dann immer, wenn der Motor streikt. Die Reportage um die Frauen erreichte 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich auf sechs Prozent.Harald Lesch nahm seine Zuschauer auf eine Reise mit:beschäftigte sich mit „Deepfakes – der Manipulation ausgeliefert?“. Wie Computer echte Fälschungen erstellten, erklärte der ZDF-Moderator 1,69 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent. Ob jeder Deepfakes erstellen kann, zeigte Lesch 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen, der Marktanteil betrug 7,3 Prozent.