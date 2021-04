«Marie fängt Feuer»: Zwei neue Filme im Mai

TV-News

Die „Herzkino“-Reihe des ZDF pausierte zuletzt gut anderthalb Jahre. Nun meldet sich die Serie mit Christine Eixenberger und Stefan Murr im Mai mit zwei Filmen zurück.

Seit 2016 strahlt das ZDF in der sonntäglichen „Herzkino“-Reihe die Filmreiheaus. 2020 gab es allerdings keine neuen Filme zu sehen, dies soll sich nun aber ändern, denn wie schon 2019 wird es im Mai zwei neue Filme geben. Zuletzt war der Film «Den Mutigen gehört die Welt» Ende November 2019 ausgestrahlt worden. Damals verfolgten immerhin 4,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren das Programm. Nach dem «Tatort» im Ersten, der auf 9,92 Millionen Zuschauer kam, war die ZDF-Sendung das zweiterfolgreichste fiktionale Programm. Die Marktanteile lagen bei leicht unterdurchschnittlichen 11,7 beziehungsweise 5,5 Prozent.Das ZDF setzt die Reihe nach gut anderthalb Jahren ab dem 9. Mai fort. Dann kommt es ab 20:15 Uhr zum Film «Spiel des Lebens» und zu einer weitreichenden Entscheidung. Denn Marie – gespielt von Christine Eixenberger – und Stefan – gespielt von Stefan Murr – entscheiden sich spontan zu heiraten. Marie möchte einfach das gemeinsame Leben mit ihm genießen. Neben Eixenberger und Murr stehen zudem auch wieder Wolfgang Fierek, Saskia Vester, Sylta Fee Wegmann, Gabriel Raab, Moritz Regenauer und Jonas Holdenrieder vor der Kamera. Wie schon in den beiden Filmen im Spätherbst 2019 führte Hans Hofer Regie. Er schrieb zudem auch das Drehbuch.Genau wie im zwölften Film der Reihe, der eine Woche später am 16. Mai über die Bildschirme flimmern wird. Darin wird zunächst ausgelassen die Hochzeit von Marie und Stefan gefeiert. Doch die Stimmung wird getrübt, da ein Seitensprung von Stefan nicht ohne Folgen geblieben ist. Er wird wieder Vater, was eine neuerliche Prüfung für das frisch vermählte Paar darstellt. Die beiden Filme sind bereits ab dem 8. Mai in der ZDFmediathek zu finden, wo man sie gemeinsam mit allen zehn zuvor gezeigten Filmen für ein Jahr abrufen kann.