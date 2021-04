«Sie läuft. Er rennt»: Neuer Podcast über Laufsport

Vermischtes

Alexandra Kraft und Mike Kleiß klären die Geschlechterunterschiede im Sport auf ihrem neuen Podcast

Durch den Lockdown und die dadurch geschlossenen Fitnessstudios mussten die Menschen aktuell wie im vergangenen Jahr selbst dafür sorgen, dass sie fit bleiben. Da nahm so mancher die Beine in die Hand und ging laufen. Passend dazu noch ein netter Podcast auf die Ohren und fertig ist die Formel für ein Workout. Das Magazin «Stern» möchte Zutaten nun verbinden und startet einen Podcast über den Laufsport – mit der «Stern»-Wissenschaftsredakteurin Alexandra Kraft und dem Lauf-Kolumnisten Mike Kleiß als Moderatoren. Wie der Titel schon vermuten lässt, soll es dabei auch um die Geschlechter-Aspekte gehen. Alexandra Kraft, die selbst in der Freizeit läuft, hatte die Idee für das Konzept: „Männer rennen, bis das Herz rast und die Lunge brennt. Frauen gehen es dagegen meist zu langsam an.“ Die «Stern» Wissenschaftsredakteurin hat auch schon den Geschlechterunterschied ein Buch gewidmet „Der gemeine Unterschied“, darin erzählt sie vor allem über geschlechtsspezifischen Besonderheiten bei Sport, Ernährung und Diäten.Inhaltlich geht es im Podcast um die Geschlechterunterschiede beim Laufsport, es werden Fragen geklärt, was Männer und Frauen beim Sporttreiben voneinander lernen können, was der unterschiedliche Stoffwechsel fürs Sporttreiben bedeutet, welche anatomischen Unterschiede Vorliegen oder warum die Regeneration unterschiedlich verläuft.Mike Kleiß ist passionierte Läufer, schreibt „Lauf-Kolumnen“, ist Buchautor, Agentur-Inhaber und moderiert neben «Sie läuft. Er rennt» auch Podcasts über Hunde. Da Kleiß mit der «Stern»-Chefredakteurin Ann-Beeke Gretemeier verheiratet ist, wird die Produktion des Podcastes in der «Stern»-Chefredaktion von Co-Chefredakteur Florian Gless geleitet. Der Podcast bekommt jeden Dienstag eine neue Folge und ist auf allen gängingen Podcast-Websites und Apps abrufbar.