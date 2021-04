«City on a Hill»: Staffel zwei kommt im Mai zu Sky

TV-News

Die Serie ist mit Kevin Bacon und Aldis Hodge in den Hauptrollen besetzt.

Sky hat für den 18. Mai den Start der zweiten Staffel vonangekündigt. Dann zeigt Sky Atlantic immer dienstags die achtteilige Krimi-Serie in Doppelfolgen. Die Folgen stehen außerdem bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf bereit. Staffel eins ist ebenfalls zum Streamen verfügbar. Die Reihe wurde von Tom Fontana produziert, der auch als Showrunner fungierte. Er gewann einen Emmy-Award für die Serie «Homicide: Life on the Street». Weitere Produzenten sind Jennifer Todd, Ben Affleck, Matt Damon, Jorge Zamacona Barry Levinson, Chuck MacLean and Michael Cuesta sowie als Koproduzenten Kevin Bacon, Aldis Hodge and Michele Giordano.Die zweite Staffel dreht sich um ein staatliches Wohnprojekt im Bostoner Stadtteil Roxbury, deren Bewohner von Drogengewalt und einem berechtigten Misstrauen gegenüber den örtlichen Strafverfolgungsbehörden geplagt wird. Während die Anführerin der Koalition, Grace Campbell – gespielt von Pernell Walker – unermüdlich für die Gemeinschaft arbeitet, werden ihre Bemühungen durch Bandenaktivitäten, die direkt vor ihrer Nase stattfinden, untergraben. Da kommt der respektlose FBI-Agent Jackie Rohr – gespielt von Kevin Bacon – ins Spiel, der Bostons fehlerhaftes Strafrechtssystem ausnutzen will, um seine eigene Karriere zu retten. Zum Unglück für Jackie ist der stellvertretende Staatsanwalt Decourcy Ward – gespielt von Aldis Hodge – dem neuesten Fehltritt seines Widersachers auf der Spur. Mit der Zeit eskaliert die persönliche Feindschaft der beiden zu einem regelrechten Krieg zwischen Wards Büro und des Staatsanwalts von Suffolk. Keiner ist vor den Kollateralschäden sicher.In weiteren Rollen stehen außerdem Lauren E. Banks, Mark O'Brien, Amanda Clayton, Matthew Del Negro, Jill Hennessy, Keiko Elizabeth, Lucia Ryan, Kameron Kierce, Shannon Wallace, John Doman, und Michael O'Keefe vor der Kamera.