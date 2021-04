Kinofilm zu «Club der roten Bänder» läuft erfolgreich bei VOX

Quotennews

Das Prequel zur Fernsehserie punktete vor allem in der Zielgruppe. RTLZWEI probierte mit «Das Supermarkt-Quiz» ein neues Format aus und fuhr solide Quoten ein.



VOX feierte mit der Serie «Club der roten Bänder» lange Zeit große Erfolge. Nun lief am gestrigen Abend die Free-TV-Premiere des Prequels. Der Kinofilmüberzeugte 1,46 Millionen Fernsehzuschauer. Mit einer Quote von 4,9 Prozent lag der Sender ganz knapp über dem Senderschnitt. In der Zielgruppe war das Interesse noch etwas größer und mit 0,72 Millionen Werberelevanten holte sich der Sender hier hohe 8,8 Prozent Marktanteil. Zwei Folgenbrachten es anschließend auf mäßige 3,1 und 4,2 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren kamen nicht mehr als ernüchternde 3,4 sowie 3,7 Prozent zustande.RTLZWEI wagte sich am Vorabend an ein neues Format. In der Pilotfolge vonwurden bekannte Sendergesichter vor besondere Herausforderungen gestellt. Für den guten Zweck traten sie paarweise gegeneinander an und müssen Quizaufgaben und Spiele rund um das Thema Supermarkt und Lebensmittel bewältigen. Mit dabei waren Silvia Wollny und Harald Elsenbast, Jürgen Milski und Sandy Fähse, Tobi Wegener und Jenny Frankhauser sowie Matthias Mangiapane und Hubert Fella. Moderiert wird der Pilot von Sükrü Pehlivan.Das Programm bewegte 0,70 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was einem passablen Marktanteil von 2,3 Prozent entsprach. Ähnlich sah es bei den 0,38 Millionen Umworbenen aus. Hier wurde eine solide Quote von 4,6 Prozent verbucht. Auch wenn das Ergebnis nicht überragend war, schnitt das Quiz trotzdem nicht schlecht ab.verbesserte sich im Anschluss vor 0,50 Millionen Zuschauern noch auf gute 3,2 Prozent Marktanteil. Die 0,20 Millionen Jüngeren blieben mit 4,5 Prozent Marktanteil beinahe auf konstantem Niveau.