«Reingelegt» bleibt in Sat.1 auch in dieser Woche ohne Erfolg

Mit Leichtigkeit zog Kabel Eins mit dem Film «Der Tag, an dem die Erde stillstand» an der Comedyshow vorbei.



In der Vorwoche überzeugte die Showin Sat.1 nicht. Nicht mehr als 0,97 Millionen Fernsehende entschieden sich für die Ausgabe, was nur eine schwache Quote von 3,2 Prozent bedeutete. Auch die 0,28 Millionen Umworbenen kamen nicht über einen enttäuschenden Marktanteil von 3,6 Prozent hinaus. Noch kleiner wurde das Publikum am gestrigen Abend mit 0,93 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil blieb weiterhin bei einem ernüchternden Wert von 3,1 Prozent hängen. Leicht aufwärts ging es bei den 0,33 Millionen Jüngeren, die dennoch weiterhin niedrige 4,0 Prozent erzielten.Besser schnitt da Kabel Eins mit einem Filmeabend ab. Das Science-Fiction-Dramalockte 1,31 Millionen Filmfans auf den Sender. Dies entsprach einer guten Sehbeteiligung von 4,4 Prozent. Auch bei den 0,52 Millionen Werberelevanten wurde ein hoher Marktanteil von 6,4 Prozent verbucht. Der Actionkrimilag mit 0,48 Millionen Zuschauern und 3,5 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Bei den 0,20 Millionen Jüngeren sank die Quote ebenfalls und lag nun bei 5,1 Prozent.Beim Bezahlsender Sky lief am Mittwochabend das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Der FC Bayern München unterlag gegen Paris Saint-Germain. 0,77 Millionen jüngere Zuschauer entschieden sich insgesamt für die Sky-Sender, auf denen die Konferenz und das Spiel liefen. Somit lag Sky mit starken 10,1 Prozent Marktanteil zu diesem Zeitpunkt einzig hinter RTL