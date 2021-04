Drama «Gefangen» zieht an ZDF-Quizshow vorbei

Quotennews

Trotz einer leichten Steigerung gegenüber der vorherigen Ausgabe, blieb «Da kommst Du nie drauf!» deutlich hinter dem Programm im Ersten zurück.



Eine neue Ausgabe der Quizshowsendete das ZDF am vergangenen Abend. Moderator Johannes B. Kerner begrüßte dieses Mal Petra Gerster, Micheal Mittermaier, Reiner Calmund, Beatrice Egli und die Ehrlich Brothers zur Rateshow. Aufgeteilt in zwei Teams mussten sie in acht Runden schräge Fragen beantworten, um zu gewinnen. Kurz vor Weihnachten erreichte die letzte neue Ausgabe 3,52 Millionen Fernsehende und einen annehmbaren Marktanteil von 10,7 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Jüngeren wurde eine solide Quote von 5,7 Prozent verbucht.Die neue Folge erhielt nun etwas Aufschwung und lockte 3,73 Millionen Ratefans. Der Marktanteil steigerte sich auf einen passablen Wert von 12,0 Prozent, lag jedoch noch immer unter dem Senderschnitt. Das Interesse bei den Jüngeren sank hingegen, so dass noch 0,45 Millionen Fernsehende einschalteten. Das Resultat war ein Quotenrückgang auf solide 5,4 Prozent. Dassteigerte sich im Anschluss deutlich auf 4,77 Millionen Interessenten und hohe 17,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen wuchs die Sehbeteiligung auf starke 9,4 Prozent.Folglich lief der Abend im Ersten mit dem Dramabesser. Hier wurde ein Publikum von 4,99 Millionen Menschen gemessen. Die Ausstrahlung schaffte es auf einen starken Marktanteil von 16,0 Prozent. Auch 0,76 Millionen jüngere Zuschauer schalteten ein, wodurch ein hoher Marktanteil von 9,0 Prozent zustande kam. Im Gegensatz zum ZDF sank hier die Reichweite mit dem folgenden Programm.hielt noch 2,81 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Es blieb somit eine passable Quote von 10,1 Prozent übrig. Die 0,41 Millionen Jüngeren belegten nicht mehr als 5,2 Prozent des Marktes.